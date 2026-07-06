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6 de julio de 2026 Inicio

Escándalo por la sanción a Balogun: qué dice el artículo 27, la norma que ya había beneficiado a Cristiano Ronaldo

El futbolista estadounidense recibió la tarjeta roja por una dura falta contra Tarik Muharemovic en los octavos de final ante Bosnia y Herzegovina. El presidente Donald Trump confesó que llamó a FIFA para pedir su indulto y podrá jugar ante Bélgica.

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Polémica: FIFA anuló la tarjeta roja de Folarin Bolagun.

Polémica: FIFA anuló la tarjeta roja de Folarin Bolagun.

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El Mundial 2026 quedó envuelto en un escándalo por la suspensión de la tarjeta roja a un jugador de Estados Unidos tras la intervención del presidente, Donald Trump, quien se comunicó con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) para exigir su anulación. Hay un artículo que habla al respecto, pero ¿avala la decisión?

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De acuerdo al artículo 27 del Código Disciplinario, se habilita a la FIFA a “suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria”. En este caso, la cuestión era una dura falta del norteamericano Folarín Bolagun, quien fue expulsado frente a Bosnia y Herzegovina contra Tarik Muharemovic en el encuentro por los octavos de final.

“De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión del partido se suspende por un período de prueba de un año”, fue el comunicado que emitió la máxima entidad del fútbol mundial al explicar la decisión e indicaron que “la instancia judicial puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria”.

Al mismo tiempo, indicó que “al suspender la ejecución de la sanción, la instancia judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años”.

Un artículo anterior de dicho Código, el 25, establece que los órganos judiciales “determinan el tipo y la extensión de las medidas disciplinarias que proceda imponer, en función de los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, teniendo para ello en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes”.

De acuerdo a la normativa de la FIFA, una tarjeta roja implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también queda suspendido para el siguiente encuentro, sin embargo, la comisión disciplinaria aplicó este artículo 27, al que también se recurrió con Cristiano Ronaldo, al que se redujo la sanción de tres a un partido en la fase de clasificación del Mundial, lo que le permitió no perderse ningún encuentro en la fase final.

“Los órganos judiciales podrán optar por suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria”, señala el código que en el punto 2, resalta que “al suspender la aplicación de la sanción, los órganos judiciales someterán al sancionado a un periodo de prueba, con una duración de entre uno y cuatro años”.

Infantino reconoció que habló por teléfono con Trump: la respuesta de la FIFA

Tras el escándalo que rodea el caso de Folarin Balogun luego de la ola de críticas que provocó la decisión de levantar la suspensión del delantero de Estados Unidos, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, intentó poner fin a la controversia y si bien reconoció que habló por teléfono con Donald Trump, también lanzó un fuerte comunicado dando su postura al respecto.

En su mensaje, Infantino afirmó que los órganos judiciales de la FIFA "son independientes" y que aplican el Código Disciplinario de manera autónoma, basándose exclusivamente en los reglamentos y en los hechos de cada caso.

El dirigente también confirmó que recibió un llamado de Trump, aunque negó que esa conversación haya condicionado la resolución del expediente.

"Sí, hablo regularmente sobre asuntos relacionados con la Copa del Mundo con el presidente de Estados Unidos y, en este caso, recibí una llamada del presidente Donald Trump, como también recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, actores del fútbol y empresarios de todo el mundo", señaló.

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