De qué signo es Lionel Messi y cómo le va a ir en el Mundial, según los astros

El capitán de la selección cumple 39 años y su natalicio es motivo de celebración en todo el mundo. Qué dice la astrología de su personalidad.

Lionel Messi cumple 39 años: nacido el 24 de junio de 1987, es uno de los principales referentes argentinos y del mundo del signo de cáncer . Qué dice la astrología de su carta natal.

El 10 nació a las 20.30, dato clave para formar su carta natal que está regida por el sol en el signo de Cáncer. En tanto, cuenta con su ascendente en Acuario, Júpiter en Aries en el bajo cielo o en el fondo del cielo, muy angular y Plutón en la casa 10, lo que habla de una carrera muy exitosa.

El Ascendente de Messi se ubica en los primeros grados de Acuario, el signo de los viajes y lo lejano. Su regente es Júpiter (el "benéfico mayor"), que en esta carta tiene un rol preponderante:

Al estar bien dispuesto en el activo signo de Aries , Júpiter funciona como un imán de oportunidades y buena fortuna, especialmente fuera de su país natal. Además, cuenta con presencia en el Ascendente ya que los planetas Urano y Saturno se encuentran sobre su Ascendente, ambos regidos y aspectados por este Júpiter expansivo.

Júpiter conecta con Marte (el planeta de los deportistas), ubicado en la Casa IX (el extranjero) y regente de la Casa VI (el trabajo y la salud). Esto vinculó directamente su bienestar físico y su labor profesional con un destino lejos de casa.

Marte se encuentra en su signo de caída (Cáncer). Al ser el regente de la Casa VI, esta posición astrológica suele anunciar daños o crisis en la salud en algún momento de la vida. Los problemas de talla se reflejan en la mala relación (aspecto tenso) entre Marte y Júpiter (regente del crecimiento). A esto se suma que Saturno y Urano están retrógrados en el Ascendente; dado que Sagitario suele dar alta estatura, esta retrogradación actuó como un freno o retraso físico.

A pesar de los desafíos de salud, la astróloga Patricia Kesselman analizó que esta configuración planetaria dotó al futbolista de una capacidad física y mental extraordinaria: la conexión Marte-Júpiter funciona como un gran motor que lo impulsa a la acción, otorgándole una enorme capacidad de ejecución y movimiento. Además, Marte se encuentra en conjunción con Mercurio, combinación que en el campo de juego se refleja de manera perfecta: se traduce en agilidad, velocidad de pensamiento, capacidad para la picardía y reflejos letales.

Qué dicen los astros de la personalidad de Lionel Messi: perfil bajo, timidez y sensibilidad

El contraste entre su gigantesca fama y su personalidad reservada también está escrito en las estrellas: el Sol (vitalidad y brillo) está junto a la cúspide de la Casa VIII (crisis y pérdidas), donde también se encuentra Mercurio retrógrado. Esta configuración justifica su carácter retraído, introvertido y de bajo perfil. A la misma vez, Neptuno se posiciona en oposición al Sol, lo que le añade una profunda sensibilidad y una gran capacidad imaginativa.

Su Casa X, la zona de los honores, el oficio y el reconocimiento público, está en el signo de Leo (regido por el Sol), el signo de la realeza y el brillo. Por otro lado, Mercurio en Cáncer conecta con la Luna en Géminis mediante un semi-sextil exacto y recepción mutua, un aspecto que le otorga una tremenda adaptabilidad y una percepción agudizada del entorno.

La carta natal de Lionel Messi: popularidad, clan familiar y el amor

La Luna y Venus se encuentran en conjunción en el signo de Géminis, ubicados en la Casa VII (la casa de las asociaciones y la pareja).Esta unión revela no solo su inmensa popularidad, sino también lo vital que es el acompañamiento familiar para "La Pulga".

En la misma línea, La combinación Luna-Venus es otro de los grandes indicadores de su habilidad y elegancia con la pelota, denotando movimientos gráciles y naturales. Al ser Géminis un signo doble y encontrarse estos planetas en oposición exacta a Saturno la carta anuncia la existencia de más de una unión afectiva importante a lo largo de su vida.

Qué le espera a Lionel Messi en el Mundial, según los astros

Según el análisis del astrólogo Chett (@astrologiaporchett), Messi está atravesando un año marcial que, a partir de este 24 de junio va a pasar a ser de casa cuatro regido por Venus y corresponder a Tauro. El astrólogo hizo hincapié en que la casa cuatro "no es tan bueno para salir campeón mundial" porque es un año donde "en general se la pasa encerrado, pensando en la familia, en la casa".

Aunque, hablando de "pensar en la casa", Chett analizó que podría relacionarse con la posibildad de "representar al país y a la patria, haciendo una buena performance en el Mundial y convirtiéndose en la estrella de su país".

El astrólogo pasó a estudiar las revoluciones solares, las cuales mostraron que "Messi va a tener que hacer", sobre todo por la situación personal que está atravesando casi a las puertas del retiro. Chett enfatizó en el aspecto de tener un Júpiter en conjunción hará que tenga una fase de grupos exitosa, pero advierte que su ascendente está en caída por lo que deberá cuidarse.

Los astros vaticinan que Lionel Messi no tendrá un Mundial tan exitoso como Qatar 2022, que fue sobresaliente en casi todos los aspectos. Pero porque tiene a Plutón en tránsito, que implica que comenzará a enfocarse más en su familia, ya sobre el final de su carrera como futbolista.