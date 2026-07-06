6 de julio de 2026 Inicio
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Florencio Varela: tras 16 días de búsqueda, hallaron muerta a la abuela que se perdió con su perrita

La mujer de 79 años fue hallada sin vida en un zanjón de la localidad bonaerense, tras más de dos semanas de intensa búsqueda. Se había perdido junto a su mascota. La Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas de la muerte.

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Victoria había salido a pasear con su perra.

Victoria había salido a pasear con su perra.

Después de más de dos semanas de búsqueda incansable, Victoria Aguirre, la abuela de 79 años de Berazategui que había desaparecido junto a su fiel compañera, fue encontrada sin vida en Florencio Varela. La Justicia ordenó la autopsia para determinar las causas de la muerte, mientras la investigación sigue abierta y no se descarta ninguna hipótesis.

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La mujer fue hallada en una zona de pastizales cercana a San José y Ruta 2, muy cerca de donde una cámara la había registrado por última vez. Con ella también estaba Luna, su perrita inseparable, que fue hallada sin vida junto al cuerpo. Un detalle que sumó más dolor a la tragedia y que refleja su compañera que nunca la abandonó.

Victoria Modesta Aguirre era intensamente buscada desde el 19 de junio por familiares, vecinos y fuerzas de seguridad desde su desaparición, en un caso que había generado fuerte preocupación en la región. La mujer había salido a pasear junto a su mascota Luna y nunca regresó.

De acuerdo a lo trascendido por vecinos de la zona, Victoria presentaba un cuadro compatible con demencia senil, aunque no contaba con un diagnóstico médico formal.

El caso de la abuela Victoria movilizó a todo el barrio y a fuerzas de seguridad con cadenas de difusión y pedidos de ayuda. Tras confirmarse su muerte, la investigación quedó en manos de la UFI Nº 3, a cargo de la fiscal Mateos. Intervinieron además efectivos de la Sub DDI de Berazategui y la DDI de Quilmes en el operativo.

Por último, la fiscal ordenó las diligencias y la autopsia para determinar con precisión la causa y la fecha del fallecimiento.

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