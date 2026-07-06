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Se separó después de muchos años, hubo rumores de infidelidad y ahora le declaró su amor a su nueva pareja

Un romántico posteo confirma su gran presente sentimental tras dejar atrás una larga etapa de su vida personal.

El exfutbolista publicó una foto con su nueva pareja.

El exfutbolista publicó una foto con su nueva pareja.

Darío Cvitanich volvió a exponer el excelente presente que atraviesa junto a Ivana Figueiras. Con motivo del cumpleaños de la modelo, el exfutbolista recurrió a las redes sociales para expresarle todo su cariño mediante una romántica dedicatoria que rápidamente cosechó miles de reacciones y comentarios por parte de sus seguidores. Este gesto no tardó en volverse tendencia en las plataformas y despertó una enorme repercusión en el mundo del espectáculo.

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El exdelantero de Banfield y Racing compartió una serie de postales de la intimidad de la pareja, acompañadas por un mensaje cargado de sensibilidad. “A veces aparece alguien que sin hacer ruido cambia tu mundo por completo. Gracias por cada abrazo, por cada risa, por cada momento y por hacer que lo cotidiano se vuelva especial”, manifestó con emoción. La secuencia de fotos retrató diversos viajes y festejos compartidos que ilustran la gran complicidad que mantienen en el día a día.

Este nuevo noviazgo se consolida tiempo después de su ruptura con Chechu Bonelli, con quien estuvo en pareja durante varios años y formó una familia. En el momento de la ruptura, sobrevolaron versiones que apuntaban a una supuesta infidelidad como detonante de la separación, aunque en su momento todas las partes involucradas salieron a cruzar y desmentir de manera tajante esos trascendidos.

Completamente enfocado en su nueva historia de amor, Cvitanich cerró su dedicatoria en Instagram con una contundente promesa a futuro para la empresaria: “Gracias por llegar sin prometer nada y terminar siendo todo. Que este sea apenas el principio de todo lo que nos queda por vivir. TE AMO Y ADMIRO SIEMPRE. Feliz cumpleaños, mi vida”. Con estas palabras, el exdeportista dejó en claro que la relación avanza a paso firme.

La respuesta de Ivana Figueiras no se hizo esperar en la misma publicación, dejando en claro que la sintonía entre ambos es total. “¡Sos lo más lindo que existe! Te amo”, le contestó la modelo, ratificando el sólido paso sentimental que decidieron dar y que ya eligen no ocultar ante las cámaras. De esta manera, la flamante pareja selló un tierno ida y vuelta que confirma que se encuentran en su mejor momento.

Por qué se separaron Darío Cvitanich y Chechu Bonelli

La separación entre Chechu Bonelli y Darío Cvitanich se produjo principalmente por un proceso de desenamoramiento mutuo y el desgaste de la rutina tras 14 años de relación. El exfutbolista fue quien dio el primer paso al notar que ya no era feliz en el matrimonio y que sus sentimientos habían cambiado. Tiempo después, la propia conductora admitió que, aunque al principio le costó asimilar la situación, ella también se había desenamorado, descartando de forma tajante que la ruptura se debiera a una infidelidad.

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio tras rumores de infidelidad.

La pareja se separó después de 14 años de matrimonio tras rumores de infidelidad.

Chechu confesó que se había encerrado en una "burbuja" volcada exclusivamente a la maternidad y al cuidado de sus tres hijas. Esta dedicación absoluta hizo que postergara su carrera profesional y se descuidara a sí misma como mujer, lo que terminó erosionando la conexión y la dinámica de la pareja en el día a día.

A pesar de que intentaron salvar el matrimonio asistiendo a terapia de pareja a finales de 2024 y realizando varios viajes familiares, la crisis se volvió irreversible a principios de 2025. Finalmente, en abril de ese año, decidieron que él abandonara el hogar familiar. Aunque la ruptura se anunció inicialmente en buenos términos, la velocidad con la que el exfutbolista rehizo su vida amorosa y diversos desacuerdos económicos terminaron desatando fuertes tensiones mediáticas entre ambos.

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