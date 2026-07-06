Tras el caso Folarin Balogun, también piden suspender una sanción contra el inglés Jarell Quansah

El Partido Laborista Británico le envió una carta al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que solicitó anular la suspensión del defensor que fue expulsado frente a México. Fue después de que se levantara el castigo contra el estadounidense.

El Partido Laborista Británico le pidió al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino , que suspenda la sanción de un partido al futbolista inglés Jarell Quansah después de la tarjeta roja directa que recibió contra México , en el marco del triunfo 3-2 del equipo europeo por los octavos de final.

En una carta, Noah Law , integrante del Partido Laborista Británico, se dirigió a Infantino y lamentó la expulsión de Quansah, que se produjo por una infracción sobre Jesús Gallardo: "Como seguramente sabrá, durante el partido de este Mundial disputado esta mañana entre Inglaterra y México, nuestro formidable lateral derecho, Jarell Quansah, recibió lamentablemente una tarjeta roja por una entrada torpe sobre un jugador mexicano".

En tal sentido, reconoció el acierto del árbitro iraní Alireza Faghani. "Aunque considero que fue acertado que Jarell Quansah recibiera esta tarjeta roja y que las normas arbitrales deben aplicarse de forma coherente, creo que sería adecuado aplazar su suspensión hasta que finalice este Mundial. Sabemos que ya se produjo una situación similar anteriormente en la competición, cuando el delantero estadounidense Folarin Balogun recibió una tarjeta roja durante la ronda de dieciseisavos de final", expresó.

En tanto, Law pidió la suspensión de la sanción: "La integridad de cualquier gran torneo internacional depende no solo de que los jugadores y los árbitros respeten las normas, sino también de que dichas normas se apliquen por igual a todas las naciones participantes. Estoy seguro de que no podremos justificar una situación en la que un jugador se beneficie de un aplazamiento de la suspensión mientras que otro, en circunstancias sustancialmente similares, no lo haga.

¡ATENCIÓN QUE ESTO PUEDE CAMBIAR EL PARTIDO POR COMPLETO! Quansah fue expulsado por una dura infracción y dejó a Inglaterra con 10 ante México. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/oZ761xwrvG

"En un momento en el que nuestro sistema multilateral y el orden internacional basado en normas se ven amenazados, le insto a que trate este asunto con la máxima seriedad" , agregó.

El antecedente de Folarin Balogun

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) suspendió el domingo una sanción contra el futbolista estadounidense Folarin Bolagun, quien había quedado inhabilitado para jugar contra Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026 por un tarjeta roja directa frente a Bosnia y Herzegovina. Se trata de una decisión que sorprendió, debido a que es poco habitual que el ente elimine castigos a jugadores.

En un comunicado, la FIFA confirmó la medida sobre el jugador, quien ahora estará a disposición del DT argentino Mauricio Pochettino para el partido con los belgas, que se jugará este lunes desde las 21: "De conformidad con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, la ejecución de la suspensión del partido se suspende por un período de prueba de un año".

La normativa citada por el organismo rector del fútbol mundial advierte que "la instancia judicial puede decidir suspender total o parcialmente la ejecución de una medida disciplinaria. Al suspender la ejecución de la sanción, la instancia judicial somete a la persona sancionada a un período de prueba de uno a cuatro años".

En tal sentido, pese a la resolución, la FIFA advirtió al delantero. "Si Folarin Balogun comete otra infracción de naturaleza y gravedad similares durante el período de prueba, la suspensión se revocará y la sanción se ejecutará sin perjuicio de cualquier sanción adicional impuesta por la nueva infracción", remarcó.

En tanto, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, le agradeció a la entidad en una publicación en Truth Social: "¡Gracias a la FIFA por hacer lo correcto y revertir una gran injusticia!". Según consignó The New York Times, el republicano se comunicó con el presidente de la entidad, Gianni Infantino, previo al anuncio.