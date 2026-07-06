Dua Lipa abrió una biblioteca secreta con los libros que el mundo quiso prohibir La cantante inauguró en Portugal un espacio dedicado a cien obras que en distintos países y épocas fueron censuradas o cuestionadas, y se inscribe en su pasión por promover la lectura en distintos países. Agregar C5N en









Desde 2022, Dua Lipa tiene un club de lectura en el que recomienda libros y comparte charlas con diferentes autores.

Dua Lipa sumó un nuevo capítulo a su vínculo con la lectura: inauguró en Oporto, Portugal, la "Biblioteca Manifesto", un espacio creado junto a la histórica Librería Lello y pensado como una extensión física de su club de lectura Service95 Book Club. La propuesta reúne cien títulos elegidos por la artista para reflexionar sobre la libertad de leer, la memoria y las voces silenciadas a lo largo de la historia.

El proyecto no funciona como una biblioteca tradicional, sino como un recorrido temático organizado en torno a cuatro ejes: el poder, el control, la voz y la memoria. Allí conviven novelas, ensayos y memorias que en distintos momentos fueron censurados, prohibidos o cuestionados por abordar temas como la identidad, el género, la raza o los abusos de autoridad.

Cómo funciona la biblioteca de Dua Lipa con libros censurados Entre los títulos que forman parte de la selección aparecen clásicos como 1984, de George Orwell; El cuento de la criada, de Margaret Atwood; Fahrenheit 451, de Ray Bradbury; Un mundo feliz, de Aldous Huxley; y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. También se suman obras de Simone de Beauvoir, Franz Kafka, Alice Walker, Salman Rushdie, Min Jin Lee, Milan Kundera y Olga Tokarczuk, entre otros autores reconocidos por narrativas que en algún momento desafiaron al poder establecido.

La iniciativa se conecta directamente con Service95, el espacio digital que Dua Lipa impulsa desde hace tiempo para recomendar libros, dialogar con escritores y acercar nuevas lecturas a audiencias de distintos países. Con esta apertura, ese proyecto virtual encontró por primera vez un lugar físico permanente, alojado en uno de los sitios culturales más visitados de Portugal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Service95 Book Club with Dua Lipa (@service95bookclub) Distintos medios que cubrieron la apertura coincidieron en describir el espacio como un homenaje a los libros que atravesaron intentos de censura o exclusión en diferentes países y épocas. Según trascendió, la cantante se refirió a la biblioteca como una especie de refugio dedicado a obras que corrieron riesgo de desaparecer, y remarcó la importancia de mantener vivas esas historias para las nuevas generaciones de lectores.

La propuesta también busca generar debate en torno a preguntas actuales: quiénes tienen la posibilidad de contar una historia, qué relatos quedan afuera de las narrativas dominantes y qué lugar ocupa hoy la censura en distintas partes del mundo. Dua Lipa busca así consolidar su perfil como impulsora cultural más allá de la música, un rol que fue construyendo en los últimos años a través de su club de lectura y sus colaboraciones con escritores de distintas nacionalidades.