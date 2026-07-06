El embajador de Noruega celebró a lo Guillermo Francella el triunfo sobre Brasil: "Hermosa mañana" Halvor Sætre interpretó la recordada frase del actor en Extermineitors 3 y Extermineitors 4, luego de la histórica victoria contra la Verdeamarela por los octavos de final del Mundial 2026. Por Agregar C5N en









Halvor Sætre y Guillermo Francella.

El embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, interpretó la recordada frase "Hermosa mañana, ¿verdad?" del actor Guillermo Francella en las películas Extermineitors 3 y Extermineitors 4, luego del histórico triunfo 2-1 del equipo escandinavo sobre Brasil por los octavos de final del Mundial 2026.

Sætre eligió el saludo del artista, que se convirtió en un fenómeno viral en Argentina y en uno de los memes más utilizados para celebrar triunfos deportivos o chicanear a los equipos rivales. El video, publicado por la Embajada de Noruega en Argentina, generó varias reacciones varias reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del diplomático tras la victoria de los nórdicos.

View this post on Instagram Noruega superó 2-1 a Brasil en el Metlife Stadium con un doblete de Erling Haaland, por lo que dio el golpe y avanzó a la siguiente instancia del torneo, donde enfrentará a Inglaterra, que luego venció 3-2 a México en un partidazo en el Estadio Ciudad de México.

En tanto, la eliminación de Brasil representó un nuevo golpe para la Verdeamarela, cuyo último título en un campeonato del mundo fue en Corea del Sur y Japón 2002. Por su parte, los noruegos volvieron a jugar un Mundial después de 28 años y consiguieron un histórico triunfo.

El llanto de Neymar en la cancha por la eliminación de Brasil del Mundial 2026 El 10 de Brasil, Neymar Jr., se desplomó en el MetLife Stadium en Nueva Jersey luego de que Noruega eliminara a la Selección carioca con un doblete de Erling Haaland y rompió en llanto por perder otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo y sumar la sexta estrella al escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol.