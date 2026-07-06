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6 de julio de 2026 Inicio

El embajador de Noruega celebró a lo Guillermo Francella el triunfo sobre Brasil: "Hermosa mañana"

Halvor Sætre interpretó la recordada frase del actor en Extermineitors 3 y Extermineitors 4, luego de la histórica victoria contra la Verdeamarela por los octavos de final del Mundial 2026.

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Halvor Sætre y Guillermo Francella.

Halvor Sætre y Guillermo Francella.

El retiro de Juan Manuel Fangio en la Fórmula 1 fue el 6 de julio del 56 en el Gran Premio de Francia.
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Sætre eligió el saludo del artista, que se convirtió en un fenómeno viral en Argentina y en uno de los memes más utilizados para celebrar triunfos deportivos o chicanear a los equipos rivales. El video, publicado por la Embajada de Noruega en Argentina, generó varias reacciones varias reacciones en las redes sociales, donde muchos usuarios destacaron el gesto del diplomático tras la victoria de los nórdicos.

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Noruega superó 2-1 a Brasil en el Metlife Stadium con un doblete de Erling Haaland, por lo que dio el golpe y avanzó a la siguiente instancia del torneo, donde enfrentará a Inglaterra, que luego venció 3-2 a México en un partidazo en el Estadio Ciudad de México.

En tanto, la eliminación de Brasil representó un nuevo golpe para la Verdeamarela, cuyo último título en un campeonato del mundo fue en Corea del Sur y Japón 2002. Por su parte, los noruegos volvieron a jugar un Mundial después de 28 años y consiguieron un histórico triunfo.

El llanto de Neymar en la cancha por la eliminación de Brasil del Mundial 2026

El 10 de Brasil, Neymar Jr., se desplomó en el MetLife Stadium en Nueva Jersey luego de que Noruega eliminara a la Selección carioca con un doblete de Erling Haaland y rompió en llanto por perder otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo y sumar la sexta estrella al escudo de la Confederación Brasileña de Fútbol.

Raphinha es el primero de sus compañeros que se acerca a intentar consolarlo, pero la estrella del fútbol brasileño esconde la cara en su remera. En segundos, Endrick y Alisson, el arquero, se sumaron al intento de reconfortarlo. El capitán fue el único que convirtió un gol para Brasil a los 54 minutos del segundo tiempo tras aprovechar un penal.

Neymar participó de cuatro mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Norteamérica 2026. En ninguna de esas oportunidades la Selección carioca logró llegar a la final. Estuvo cerca en 2014, pero Alemania la eliminó en la semifinal al convertir siete goles. En ese partido, fue Oscar el que anotó el único gol de la jornada que logró Brasil.

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