2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, viernes 3 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este viernes 3 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.
Te puede interesar:

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Su relación de pareja está en una etapa de entendimiento. Si tiene entre manos un posible negocio, lea bien el contrato. Si está sin trabajo hoy es un buen día para encontrarlo. Relájese, su organismo no necesita cuidados especiales.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Asuma riesgos y láncese a cosas nuevas con su pareja. Un viaje de negocios al extranjero le acarrea gastos inesperados. El trabajo va a seguir ofreciéndole satisfacciones. La fruta ayudará bastante a su organismo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Buena comunicación con su pareja gracias al esfuerzo mutuo. Piense que no puede comprar todo lo que se le antoja. No se preocupe por el trabajo antes de tiempo. Ningún motivo de preocupación por su salud.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Disfrutará de momentos románticos. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Refúgiese en su familia y sus amigos. Su cuenta bancaria va creciendo poco a poco. Haga su trabajo como siempre, no compita. En la medida de lo posible, vigile más su estado de salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Intentarán jugar con sus sentimientos, huya de halagos. Quizá reciba una inesperada paga que le vendrá muy bien. Por fin llega ese tan merecido aumento de sueldo. En la salud, día de gran armonía física y mental.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Organice una cenita romántica, nunca está de más. Las pérdidas en su economía superarán a los ingresos. Oportunidad de promocionarse en su trabajo. Unas sesiones de masajes acabarán con las tensiones.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Debe desterrar el sentimiento de posesión hacia su pareja. Si invierte en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. El ritmo de trabajo va a aumentar, esté preparado. Agotado emocionalmente, le conviene descansar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su ligero descuido personal afecta mucho a su pareja. Su obsesión por el dinero puede llevarle a cometer errores. El trabajo puede que le resulte algo pesado o aburrido. Tenga en cuenta esas molestias, consulte al médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos.

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Rating Cero

La actriz se sinceró sobre su relación con la IA.

Gimena Accardi estalló ante sus compañeros de streaming: "Es manipuladora"

Nicki Nicole vuelve a Rosario para dar un emotivo show.

Nicki Nicole vuelve a Rosario: anunció un show sinfónico por los 300 años de la ciudad

El actor argentino reveló cuál fue el pedido de la estrella de Hollywood.

El gesto que tuvo Sylvester Stallone con Nico Vázquez con la puesta teatral de Rocky

Argenzuela se convirtió en el líder total del rating de la tarde.

El tanque de Argenzuela, líder en el rating de la tarde

The Life of a Showgirl estará disponible el 3 de octubre.

La hora exacta: ¿Cuándo sale el nuevo disco de Taylor Swift?

Mauro Icardi tuvo la primera gran noticia en la causa contra Wanda Nara.

Mauro Icardi recibió el primer fallo favorable: se archivó una denuncia de Wanda Nara

últimas noticias

El Senado frenó le dio media sanción a un proyecto que lo declara no enajenable al Regimiento de Patricios

El Senado le dio media sanción a un proyecto que declara no enajenable al Regimiento de Patricios

Hace 29 minutos
José Luis Espert, en su peor momento.

Confirman en Comodoro Py que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones de Fred Machado

Hace 50 minutos
play

Así es el avión que Fred Machado le prestó a José Luis Espert

Hace 1 hora
Así quedó la camioneta de Espert.

Qué dijo José Luis Espert la noche que atacaron su camioneta blindada

Hace 1 hora
play

Escándalo narco con Espert: documentos bancarios oficiales lo vinculan con Fred Machado

Hace 1 hora