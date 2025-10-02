3 de octubre de 2025 Inicio
El escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña que desató el escándalo tras River vs. Racing

El delantero uruguayo volcó su furia en el campeón del mundo, tras la derrota de la Academia, y provocó un escándalo sobre el final del partido. El árbitro Hernán Mastrángelo lo informó y se expone a una sanción disciplinaria.

El duelo de la noche en Rosario: Acuña vs. Balboa.

River eliminó a Racing con gol de Maxi Salas y es semifinalista de Copa Argentina.
River se clasificó a las semifinales de la Copa Argentina: le ganó 1-0 a Racing con gol de Salas

gonzalo costas gallardo

Tras el pitazo del árbitro Hernán Mastrángelo, se generó un tumulto entre ambos equipos en el centro del terreno de juego. El plantel de la Academia y Gonzalo Costas, ayudante de campo de, fueron a buscar a Acuña, con pasado en Racing y cuestionado por su no regreso al club. La situación escaló y el escupitajo de Rocky enloqueció al campeón del mundo.

La furia del lateral izquierdo se desató y debió intervenir el entrenador Marcelo Gallardo y hasta el custodio de River para separar a los protagonistas. Así, el escupitajo de Balboa que fue informado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad definirá cuántas fechas de sanción podría llegar a recibir.

Mirá la reacción entre Balboa y Acuña que desató un escándalo

El duelo de la noche en Rosario: Acuña vs. Balboa.

