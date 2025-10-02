El escupitajo de Adrián Balboa a Marcos Acuña que desató el escándalo tras River vs. Racing El delantero uruguayo volcó su furia en el campeón del mundo, tras la derrota de la Academia, y provocó un escándalo sobre el final del partido. El árbitro Hernán Mastrángelo lo informó y se expone a una sanción disciplinaria. Por







El duelo de la noche en Rosario: Acuña vs. Balboa.

El triunfo de River por 1-0 sobre Racing, por los cuartos de final de Copa Argentina, en el Gigante de Arroyito, desató un escándalo sobre el final que tuvo como protagonistas al campeón del mundo, Marcos Acuña y al delantero Adrián Balboa: el uruguayo lo escupió en un cruce entre ambos, que llevó al enfrentamiento entre ambos planteles.

En medio del morbo que produjo el primer encuentro de Maxi Salas, jugador de River, frente a su exclub, la Academia, tras la tormentosa salida en el mercado de pases que dejó herido a los hinchas del conjunto de Avellaneda, el triunfo del Millonario explotó la bronca de todo Racing sobre el final.

gonzalo costas gallardo

Tras el pitazo del árbitro Hernán Mastrángelo, se generó un tumulto entre ambos equipos en el centro del terreno de juego. El plantel de la Academia y Gonzalo Costas, ayudante de campo de, fueron a buscar a Acuña, con pasado en Racing y cuestionado por su no regreso al club. La situación escaló y el escupitajo de Rocky enloqueció al campeón del mundo.

La furia del lateral izquierdo se desató y debió intervenir el entrenador Marcelo Gallardo y hasta el custodio de River para separar a los protagonistas. Así, el escupitajo de Balboa que fue informado por el Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La entidad definirá cuántas fechas de sanción podría llegar a recibir.