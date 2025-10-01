1 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este jueves 2 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy, la Luna transita por Leo mientras Mercurio sigue retrógrado. ¿Cómo atravesar esta energía?.
Te puede interesar:

¿Sentís que no podés apagar tu cabeza? Esta es la explicación astrológica

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No busque amor donde solo hay una gran amistad. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Es un trabajador nato, pero muy duro con sus rivales. Los contratiempos desaparecen de su vida.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Amor y familia, viento en popa. La economía le tendrá hoy inquieto y preocupado. Éxito profesional o de estudios, gracias a su imaginación. Si practica deportes de riesgo, atención a las rodillas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Si no tiene pareja la podrá encontrar en la fiesta de un amigo. Embárquese en una nueva inversión, será un éxito. Reflexione antes de proponer otro contrato a su empresa. Empieza a sentirse más fuerte y vital.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Su sentido autocrítico le impide avanzar en sus relaciones. Se avecinan cambios muy positivos en su economía. Profesionalmente es día de logros. Su mente se encuentra en un buen momento.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hay una persona con la que llegará a entablar amistad. Resuelva los asuntos bancarios pendientes. A través de un amigo puede conseguir un nuevo trabajo. Active la circulación de sus piernas caminando.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Gran poder de seducción, no lo desperdicie. Resuelve eficazmente todos los asuntos de dinero. El apego a sus conocimientos le impide progresar en su trabajo. Muy bien de defensas, puede afrontar cualquier tema.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Está en un momento ideal para seducir. Intente ahorrar un poco, ya que ha gastado más de la cuenta. El trabajo le va a absorber más de lo que cree. Empiece a hacer ejercicio moderado.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

La amabilidad abre muchas puertas, también la del amor. Un golpe de suerte podría incrementar sus ingresos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. Bien de salud, pero notará algo de cansancio al final del día.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Encontrará a un antiguo amor que ahora está sin pareja. Buen momento para las inversiones. Finalmente obtendrá éxitos profesionales. Estado físico francamente excelente.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos.

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Este fin de semana, la Luna transita en Sagitario, signo asociado con la expansión.

Fin de semana con Luna en Sagitario: qué esperar según tu signo

Rating Cero

Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones﻿.
play

Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados de forma amorosa.

Nico Furtado rompió el silencio tras la polémica: "Con Stefi compartimos..."

Las mediáticas competirán en el rubro de la belleza.

¿Copia o casualidad? La China Suárez lanza su emprendimiento y compite directo con Wanda Nara

Uno de los históricos Vengadores volverá en Avengers: Doomsday.

Marvel sufrió su peor filtración: vuelve un histórico Vengador en Avengers Doomsday

Elon Musk sorprendió al pedir un boicot a Netflix.

Elon Musk se metió al mundo del streaming: "Cancelen Netflix por..."

Marcelo Tinelli dejó en claro que sigue separado de Milett Figueroa.
play

Marcelo Tinelli volvió a asegurar que está soltero: "Fue precipitado hablar..."

últimas noticias

Los exjugadores de Vélez enfrentan un juicio por el supuesto abuso sexual a una mujer de 24 años.

Abuso sexual en Vélez: la periodista que hizo la denuncia intentó quitarse la vida

Hace 1 hora
Javier Milei, en una semana complicada para el Gobierno.

Javier Milei respaldó a José Luis Espert: "No vamos a permitir que nos quieran imponer a quién echar por una operación"

Hace 1 hora
Abel Pintos respaldó la educación pública.

Abel Pintos defendió la educación pública y dará un show en Ciudad Universitaria

Hace 1 hora
La camiseta alternativa sería muy parecida a la usada en Qatar 2022.

Se filtró la polémica camiseta de la Selección argentina para el Mundial 2026: el detalle que divide a los hinchas

Hace 1 hora
play
Pampita y Guido Kaczka fueron los últimos dos conductores de Los 8 escalones﻿.

Escándalo en El Trece: levantaron Los 8 escalones y se reveló un fuerte conflicto entre Pampita y Guido Kaczka

Hace 1 hora