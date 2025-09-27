27 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 28 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día con una energía de transición poderosa.
Los astros se mueven: hoy se revoluciona la energía del día

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

No le conviene enzarzarse en polémicas con su pareja. Estará acertado a la hora de mover su dinero. Debe lanzarse a la acción para lograr sus metas laborales. Sus manos necesitan más atenciones.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. No permita que el trabajo se convierta en una pesadilla. Alivie las tensiones realizando un poco de baile.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Plantéese si no tendría más éxito siendo más sincero. Cuidado con sus facturas. En estos momentos está feliz con su actividad profesional. Dolores en las extremidades.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Oportunidad de disfrutar de un nuevo amor. Momento idóneo para inversiones. Mostrará su capacidad para trabajar con otras personas. Preste más atención a su dieta.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Si quiere conservar a su pareja, sea más independiente. Retome los negocios que otros han abandonado. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Con el ejercicio, expulsará las energías negativas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No tome demasiado en serio esa aventurilla. Pida consejo para lograr una buena estrategia económica. En su trabajo, no se deje llevar por un exceso de ambición. Cuide sus horas de sueño.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Gaste menos en caprichos. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Día muy estable para su organismo.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Quedará fascinado por alguien que le van a presentar. Ha derrochado demasiado y ahora paga las consecuencias. Deberá enfrentarse a obstáculos laborales imprevistos. El contacto con la naturaleza aliviará su estrés.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Sea generoso en las relaciones, no se arrepentirá. Reserve algo de dinero para los imprevistos. Un difícil asunto profesional por fin verá la luz. Gran alivio tras los resultados de esas pruebas.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Ponga romanticismo en su vida. Cuidado con el dinero y con sus propiedades en general. Los negocios saldrán mejor de lo que puede imaginar. El sobrepeso puede ser perjudicial para su salud.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Necesita bastante más intimidad con su pareja. Buen día para intentar sacar mayor rentabilidad a su dinero. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Usted bien, pero le preocupará la salud de alguien cercano.

