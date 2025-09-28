28 de septiembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 29 de septiembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos.
Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Recuerde a su pareja que con el diálogo se llega a todas partes. Ponga sus facturas en orden y revise todos sus gastos. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Preste más atención a su circulación sanguínea.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sea más realista y huya de los amores platónicos. Esfuércese en apretarse un poco el cinturón. Está satisfecho con la entrevista de trabajo realizada. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Su pareja demanda toda su energía para aliviar las tensiones. Con su carisma, los negocios le irán de maravilla. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. Cuide más su salud y no cometa excesos.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Jornada óptima para hacer las paces con la persona que ama. Tendrá que gastar parte del dinero ahorrado. En el trabajo, hoy puede pasar de todo. Dispone de mucha energía.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Reforzará los lazos amorosos y de amistad. Lo más aconsejable es que ahorre durante unos meses. Concéntrese para lograr sus propósitos profesionales. No fuerce su organismo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Muéstrese más indulgente, su pareja lo necesita. Surgen problemas económicos, pero se resuelven hoy. Mucha atención con los contratos que surjan en el trabajo. Respecto a la salud, cuide sus pies.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Su pareja y sus amigos alabarán sus buenas cualidades. Las actividades extras le reportan grandes beneficios. Centre sus esfuerzos en mejorar su rendimiento en el trabajo. Hoy estará lleno de vitalidad.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Encuentra a esa persona que le cubre de mimos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Mejoras profesionales. El esfuerzo mental mermará su estabilidad emocional.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Está preparado para iniciar una relación. Gracias a ese carácter ahorrativo se puede permitir algunos caprichos. Funciona todo mejor en el trabajo. Esa debilidad que nota, debe vigilarla.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su naturaleza seductora es su mejor tarjeta de presentación. Su economía se recompone y se estabiliza. Su energía arrolla a sus compañeros, cálmese. Riguroso orden en su alimentación, lo necesita.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

No haga siempre lo que le gusta, piense en su pareja. Buenas oportunidades económicas. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. El botiquín manténgalo bajo llave, y consulte al médico.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Sea más generoso con los afectos. Día óptimo para recuperar ese dinero que ha prestado. En lo profesional, todo es progreso y oportunidades. Se encuentra muy bien de salud física y psíquica.

