Horror en el triple femicidio: revelan un estremecedor detalle de la autopsia al cuerpo de Lara

El informe forense reveló el motivo de la muerte de la adolescente de 15 años, una de las víctimas del triple crimen de Florencia Varela, quien sufrió tres heridas de arma blanca y otras tres lesiones punzocortantes.

Tras la detención de los principales sospechosos del triple femicidio de Florencio Varela , se dieron a conocer más detalles de la autopsia realizada al cuerpo de Lara Morena Gutiérrez, la adolescente de 15 años, que fue asesinada junto a Morena Verdi (20) y Brenda del Castillo (20): la causa de muerte fue un shock hipovolémico -una pérdida masiva de sangre- producto de las graves heridas de arma blanca que sufrió.

Según el informe al que accedió Noticias Argentinas, se determinó que Lara tenía tres puñaladas además de otras lesiones punzocortantes. La más grave fue la que provocó la sección de la arteria carótida primitiva derecha , que derivó en una pérdida de sangre irreversible.

El documento forense fue elaborado en la Morgue Judicial del Instituto de Investigación Criminal y de Ciencias Forenses Conurbano Sur, en Temperley.

Según los especialistas, el cuerpo de la adolescente presentaba un avanzado estado de putrefacción . En el lugar también se hallaron varios elementos asociados a la escena del crimen: una mordaza de cinta plástica en la boca y el cuello, otra cinta a la altura de ambas rodillas, un cordón en los tobillos , un cuchillo de cubierto con mango negro y fragmentos de vidrio verde .

A su vez, algunas partes del cuerpo muestran livideces de distribución generalizadas, dorsales, tenues y fijas, mientras que no hay presencia de fauna cadavérica.

"Conforme a lo expresado, el cuerpo permaneció refrigerado desde su ingreso a esta sede hasta el momento de la operación de autopsia, por tanto, se deja constancia que podría hallarse modificada la data de muerte por la consecuente crioconservación", agrega el escrito.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, las víctimas fueron invitadas a una fiesta en el barrio porteño del Bajo Flores, pero en realidad era una trampa: las llevaron a la casa de Florencio Varela, donde fueron asesinadas. Los cuerpos de Lara, Brenda y Morena fueron encontrados durante la madrugada siguiente. Habían sido torturadas y enterradas.

Por el crimen, hasta el momento, hay nueve detenidos: Magalí Celeste González Guerrero (28), Andrés Maximiliano Parra (18), Iara Daniela Ibarra (19), Miguel Ángel Villanueva Silva (27), Víctor Sotacuro Lázaro (41), Ariel Giménez (29), Florencia Ibáñez (30), Matías Agustín Ozorio (28) y Tony Janzen Valverde Victoriano (20), alias “Pequeño J”.