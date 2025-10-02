2 de octubre de 2025 Inicio
La insólita chicana del Turco García contra Espert por el narcoescándalo: "Pero después soy..."

El exfutbolista y candidato a diputado por la Ciudad de Buenos Aires ironizó sobre la complicada situación del legislador oficialista, cada vez más comprometido por sus evidentes vínculos con el empresario Fred Machado.

Claudio Turco García / José Luis Espert

Claudio "Turco" García / José Luis Espert

El exfutbolista y candidato a diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudio "Turco" García lanzó una nueva chicana contra el legislador oficialista José Luis Espert, quien está cada vez más comprometido por sus evidentes vínculos con el empresario Fred Machado, detenido en Río Negro y con un pedido de extradición a los Estados Unidos por estar acusado de liderar una organización internacional dedicada al narcotráfico.

El descargo de Espert por las denuncias de narcotráfico: "Pude haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás"
El descargo de Espert por las denuncias de narcotráfico: "Pude haber pecado ingenuo, pero delincuente jamás"

En una publicación en la red social X, el exdelantero de Huracán, Vélez y Racing, entre otros clubes, citó una nota de La Nación sobre el documento oficial que comprueba el giro de u$s200.000 que recibió Espert, realizado por la socia de Fred Machado, Debra Mercer-Erwin, presa en Estados Unidos. "Pero después soy el que busca el voto falopero…", ironizó el Turco.

Turco García Espert

El comentario de García hacía referencia a un cruce que tuvo hace unos días con el tuitero libertario Esteban Glavinich, conocido en X con el alias de Traductor Te Ama, quien lo acusó de salir a "buscar el voto falopero", en una obvia referencia a los problemas de adicción a la cocaína que atravesó el exfutbolista.

El Turco, rápido de reflejos, le respondió: "El voto duro lo fue a buscar en avión tu candidato Espert. Besitos, princesa".

Documentos bancarios oficiales vinculan a Espert con Fred Machado

Se conocieron documentos oficiales del Bank of America, con un giro de dinero de u$s200.000 hacia el candidato a senador nacional que partió desde una empresa vinculado a una empresa de Machado.

La documentación, que ya consta en documentos judiciales de Estados Unidos, fue incorporada como evidencia en el juicio celebrado en Texas en el que resultó condenada Debra Mercer-Erwin, socia de Antonio Fred Machado, empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

"La información contable la aporta el Bank of America, que está dentro de la causa radicada en los Estados Unidos. No es una contabilidad paralela, y menciona a José Luis Espert. No habla del partido, habla del diputado y de un movimiento por u$s200.000 directo desde una empresa de Fred Machado", expresó el periodista Andrés Lerner, en el programa Minuto Uno.

El diputado libertario y cabeza de la lista de La Libertad Avanza fue cuestionado varias veces y se resistió a contestar si había recibido ese dinero de parte de Machado, acusado por narcotráfico en Estados Unidos. "Un papel, de una supuesta contabilidad paralela, de una causa que hay en Estados Unidos... pero por favor, ¿de qué estamos hablando?", expresó Espert, en una entrevista a A24. "De esto yo no le voy a dar el gusto a (Juan) Grabois de que sea el único tema de campaña", relató.

