Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus, que también se encuentra en su propio signo. ¿Cómo impacta en todos los signos?
Este novilunio es una puerta a vínculos más conscientes y justos, donde la diplomacia, la belleza y la búsqueda de armonía marcan la pauta.
A nivel personal, la lunación potencia muchísimo las temáticas librianas: equilibrio, armonía, vínculos, acuerdos, estética, justicia y belleza. Asimismo, la comandante del novilunio, Venus, estimula los deseos de rodearnos de lo bello, de buscar paz en las relaciones y de darle un toque artístico o encantador a lo que iniciemos. Es una oportunidad para sembrar intenciones ligadas al amor, la cooperación y la diplomacia, pero también para recordarnos que el verdadero equilibrio comienza dentro de nosotros mismos.
En el hemisferio sur, la Luna Nueva de octubre también recibe el nombre de Luna Nueva de la Primavera, porque su energía se sincroniza con el florecimiento, los brotes y la idea de sembrar proyectos. Es un momento simbólico para inicios frescos, vínculos renovados y crecimiento personal, igual que las semillas que empiezan a despertar en la tierra.