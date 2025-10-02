Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos? Este novilunio es una puerta a vínculos más conscientes y justos, donde la diplomacia, la belleza y la búsqueda de armonía marcan la pauta. Por







La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus, que también se encuentra en su propio signo. ¿Cómo impacta en todos los signos?

A nivel personal, la lunación potencia muchísimo las temáticas librianas: equilibrio, armonía, vínculos, acuerdos, estética, justicia y belleza. Asimismo, la comandante del novilunio, Venus, estimula los deseos de rodearnos de lo bello, de buscar paz en las relaciones y de darle un toque artístico o encantador a lo que iniciemos. Es una oportunidad para sembrar intenciones ligadas al amor, la cooperación y la diplomacia, pero también para recordarnos que el verdadero equilibrio comienza dentro de nosotros mismos.

En el hemisferio sur, la Luna Nueva de octubre también recibe el nombre de Luna Nueva de la Primavera, porque su energía se sincroniza con el florecimiento, los brotes y la idea de sembrar proyectos. Es un momento simbólico para inicios frescos, vínculos renovados y crecimiento personal, igual que las semillas que empiezan a despertar en la tierra.

Impacto de la Luna Nueva en Libra para todos los signos Aries : oportunidad de sembrar nuevas dinámicas en pareja o sociedades. Se te invita a cooperar más sin perder tu iniciativa.

: oportunidad de sembrar nuevas dinámicas en pareja o sociedades. Se te invita a cooperar más sin perder tu iniciativa. Tauro : ajustes en rutinas, hábitos y bienestar. Ideal para nuevos comienzos en alimentación, salud y organización laboral.

: ajustes en rutinas, hábitos y bienestar. Ideal para nuevos comienzos en alimentación, salud y organización laboral. Géminis : se activan la creatividad, romances y proyectos personales. Buen momento para iniciar algo artístico o apasionante.

: se activan la creatividad, romances y proyectos personales. Buen momento para iniciar algo artístico o apasionante. Cáncer : la energía se centra en el hogar, la familia y las raíces. Puede abrirse un nuevo capítulo en mudanzas o dinámicas familiares.

: la energía se centra en el hogar, la familia y las raíces. Puede abrirse un nuevo capítulo en mudanzas o dinámicas familiares. Leo : tiempo de diálogos importantes, contratos y comunicaciones claras. Inicios en estudios, escritura o acuerdos con hermanos.

: tiempo de diálogos importantes, contratos y comunicaciones claras. Inicios en estudios, escritura o acuerdos con hermanos. Virgo : se mueve el terreno de lo económico. Nuevos ingresos, ideas de negocio o acuerdos financieros más justos.

: se mueve el terreno de lo económico. Nuevos ingresos, ideas de negocio o acuerdos financieros más justos. Libra : la Luna Nueva en tu signo te propone un renacer personal. Es un reinicio en imagen, autoestima y rumbo vital.

: la Luna Nueva en tu signo te propone un renacer personal. Es un reinicio en imagen, autoestima y rumbo vital. Escorpio : introspección profunda. Se siembra un ciclo de sanación interna y de nuevos comienzos espirituales.

: introspección profunda. Se siembra un ciclo de sanación interna y de nuevos comienzos espirituales. Sagitario : amistades, redes y proyectos colectivos toman protagonismo. Buen momento para sembrar alianzas grupales.

: amistades, redes y proyectos colectivos toman protagonismo. Buen momento para sembrar alianzas grupales. Capricornio : el foco está en la carrera, la vocación y el estatus. Se abren inicios para crecer profesionalmente con más equilibrio.

: el foco está en la carrera, la vocación y el estatus. Se abren inicios para crecer profesionalmente con más equilibrio. Acuario: ideal para abrir un nuevo capítulo en estudios, viajes o expansión mental. Se encienden aprendizajes inspiradores.