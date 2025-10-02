2 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Este novilunio es una puerta a vínculos más conscientes y justos, donde la diplomacia, la belleza y la búsqueda de armonía marcan la pauta.

Por
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025

La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus, que también se encuentra en su propio signo. ¿Cómo impacta en todos los signos?

Enterate que depara tu signo para este jueves.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, jueves 2 de octubre

A nivel personal, la lunación potencia muchísimo las temáticas librianas: equilibrio, armonía, vínculos, acuerdos, estética, justicia y belleza. Asimismo, la comandante del novilunio, Venus, estimula los deseos de rodearnos de lo bello, de buscar paz en las relaciones y de darle un toque artístico o encantador a lo que iniciemos. Es una oportunidad para sembrar intenciones ligadas al amor, la cooperación y la diplomacia, pero también para recordarnos que el verdadero equilibrio comienza dentro de nosotros mismos.

En el hemisferio sur, la Luna Nueva de octubre también recibe el nombre de Luna Nueva de la Primavera, porque su energía se sincroniza con el florecimiento, los brotes y la idea de sembrar proyectos. Es un momento simbólico para inicios frescos, vínculos renovados y crecimiento personal, igual que las semillas que empiezan a despertar en la tierra.

Luna nueva de Primavera

Impacto de la Luna Nueva en Libra para todos los signos

  • Aries: oportunidad de sembrar nuevas dinámicas en pareja o sociedades. Se te invita a cooperar más sin perder tu iniciativa.
  • Tauro: ajustes en rutinas, hábitos y bienestar. Ideal para nuevos comienzos en alimentación, salud y organización laboral.
  • Géminis: se activan la creatividad, romances y proyectos personales. Buen momento para iniciar algo artístico o apasionante.
  • Cáncer: la energía se centra en el hogar, la familia y las raíces. Puede abrirse un nuevo capítulo en mudanzas o dinámicas familiares.
  • Leo: tiempo de diálogos importantes, contratos y comunicaciones claras. Inicios en estudios, escritura o acuerdos con hermanos.
  • Virgo: se mueve el terreno de lo económico. Nuevos ingresos, ideas de negocio o acuerdos financieros más justos.
  • Libra: la Luna Nueva en tu signo te propone un renacer personal. Es un reinicio en imagen, autoestima y rumbo vital.
  • Escorpio: introspección profunda. Se siembra un ciclo de sanación interna y de nuevos comienzos espirituales.
  • Sagitario: amistades, redes y proyectos colectivos toman protagonismo. Buen momento para sembrar alianzas grupales.
  • Capricornio: el foco está en la carrera, la vocación y el estatus. Se abren inicios para crecer profesionalmente con más equilibrio.
  • Acuario: ideal para abrir un nuevo capítulo en estudios, viajes o expansión mental. Se encienden aprendizajes inspiradores.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, martes 30 de septiembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de septiembre

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos.

Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de septiembre

Este fin de semana, la Luna transita en Sagitario, signo asociado con la expansión.

Fin de semana con Luna en Sagitario: qué esperar según tu signo

Rating Cero

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

En Netflix se agregaron nuevos títulos eróticos que son tendencia.
play

Esta serie erótica está sorprendiendo a todos en Netflix y alcanzó lo más visto: de cuál se trata

Esta película de Netflix de dos horas y 30 minutos explora la transformación de un exagente de la CIA. 
play

Netflix recuperó una película que se estrenó hace 21 años: ahora es un éxito

El look vintage de Wanda Nara fue uno de los más comentados de la gala.

El look vintage de Wanda Nara con el que sorprendió a todo el país

El nuevo look de Karol G en París generó comentarios por su parecido con Shakira.

La impresionante transformación de Karol G: aseguran que su look es similar al de Shakira

La pareja había confirmado el embarazo en sus redes.

Se acabó el misterio: Oriana Sabatini sorprendió al anunciar el sexo del bebé que tendrá con Paulo Dybala

últimas noticias

La decisión de Trump enfrenta críticas de las propias filas republicanas.

La inesperada crisis que atraviesa Trump: republicanos, demócratas y agricultores se oponen al swap con Argentina

Hace 12 minutos
Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM.

Ángel de Brito habló sobre el faltazo de Yanina Latorre a LAM: "Me llamó llorando"

Hace 23 minutos
Cómo llegar a este hermoso pueblo de la provincia.

La escapada cerca de Buenos Aires a un destino que es un cuento de cultura y fe

Hace 23 minutos
Candidatos y alianzas que definirán la representación de Jujuy en las elecciones 2025.

Elecciones 2025: quiénes son los candidatos a diputados en Jujuy

Hace 36 minutos
La Luna Nueva en Libra del 21 de octubre de 2025, en el grado 28 del signo, llega con una fuerza muy especial porque está regida por Venus.

Luna Nueva en Libra del 21 de octubre: ¿cómo impacta en todos los signos?

Hace 36 minutos