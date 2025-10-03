El fuerte respaldo de Javier Milei, tras el descargo de José Luis Espert: "Desmontó la inmunda operación del kirchnerismo"

El mandatario salió a apoyar al diputado nacional libertario, tras el video en el que admitió haber recibido u$s200.000 de Fred Machado por su actividad privada y apuntó al kirchnerismo: "El ladrón cree que son todos de su condición", expresó.

El mandatario mostró su apoyo al candidato bonaerense en la próximas elecciones legislativas en medio del escándalo que envuelve a Espert y apuntó al kirchnerismo por una "campaña sucia" de cara a los comicios de medio término: "Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición" , concluyó.

El líder libertario, en reiteradas ocasiones, dejó en evidencia la fuerte protección hacia el economista a pesar de las fuertes acusaciones sobre presuntos vínculos con el empresario Fred Machado , el empresario argentino detenido en Río Negro y requerido por la justicia norteamericana por narcotráfico, fraude y lavado de dinero.

En el último acto, para reafirmar su apoyo, el Presidente llevó a Espert al acto de presentación de la reforma del Código Penal, que se enviará al Congreso de la Nación , en el Complejo Penitenciario de Ezeiza junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich .

El PROFE @jlespert desmontando la inmunda y burda operación montada por el kirchnerismo. Los kirchneristas están tapados de causas de corrupción y como todo ladrón creen a otros de su misma condición. Fin. https://t.co/48RvwVoTVT

En medio del escándalo por sus vínculos con el empresario Fred Machado, acusado en Estados Unidos de liderar una organización internacional dedicada al narcotráfico, el diputado José Luis Espert publicará un video para explicar el giro de u$s200.000 que recibió de parte de Debra Mercer-Erwin, socia Machado, que fue condenada en 2023 por un jurado de Oklahoma por lavado de dinero, fraude y conspiración para producir y distribuir cocaína.

La grabación se conocería por redes sociales antes de la medianoche. Según informó el periodista Pablo Duggan en Duro de Domar, Espert "va a decir que efectivamente recibió el dinero y que lo declaró en el mismo momento en que se hizo la transferencia".

Sin embargo, el conductor advirtió que "en la AFIP no consta esto". "Si bien la transferencia está (registrada), vos podés cobrar en Estados Unidos y no avisar a la AFIP. Y si no avisás, la AFIP no se entera al instante", agregó Duggan.

El escándalo en torno al giro de u$s200.000 escaló luego de que el diputado se negara a responder en un programa de A24 si era cierto o no que había recibido el dinero. Este jueves, en una nota firmada por los periodistas Hugo Alconada Mon y Paz Rodríguez Niell, se demostró con documentos oficiales que la transferencia existió y que figura en una contabilidad oficial del Bank of America.

También este jueves se conoció que Espert realizó al menos 35 vuelos en los aviones vinculados a las empresas de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. La información se desprende de la causa 1780 del año 2021, tramitada en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.

Hasta el momento se desconoce si, a raíz de este escándalo, Espert renunciará a su candidatura a diputado para las elecciones del 26 de octubre.