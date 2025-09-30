Horóscopo de hoy, miércoles 1 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 1 d e octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los más vagos: cuáles son los tres signos a los que más les cuesta activar

(21 de marzo al 20 de abril)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

(21 de abril al 21 de mayo)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. En los juegos de azar, tiene la suerte de cara. Aumenta su prestigio entre superiores y compañeros. Tome más verdura, le sentará bien a su organismo.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Momento para afianzar su relación de pareja. Su economía marcha mucho mejor. En los negocios, la suerte está de su parte. La garganta será su punto débil, no tome bebidas muy frías.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Hay tensiones con su pareja, pero son momentáneas. Tiene que afrontar una buena cantidad de gastos. Demuestre su capacidad de organización a sus jefes. Cuídese, los nervios son causa de discusiones.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Romper la rutina enriquece la vida de pareja. Gaste menos en caprichos. Los proyectos profesionales serán muy positivos. El exceso de ejercicio le puede provocar alguna lesión.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Día complicado en el entorno familiar. Ponga en práctica ese plan de ahorro que ha ideado. Funciona todo mejor en el trabajo actuando de forma sutil. Proteja sus ojos ya que estarán sensibles al polvo del ambiente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Va a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Ojo con las personas envidiosas de su situación amorosa. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su personalidad atraerá a alguien muy especial. Los astros miman sus finanzas. Asesórese para esa nueva andadura profesional. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Cuidará mucho su imagen personal para mostrarse irresistible. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Minimice la gravedad de ese asunto laboral. La vida sedentaria que lleva hace que su colesterol aumente.