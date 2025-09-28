Empezó la temporada de Libra: cómo aprovechar la energía de este signo para fortalecer lazos.

Está ligado a lo social, lo mental y lo flexible. Favorece las reuniones, los intercambios y los espacios donde uno pueda poner su punto de vista.

Empezó la temporada de Libra , una etapa para sintonizar con el equilibrio, la armonía y la sociabilidad. Libra es el séptimo signo del zodíaco , viene luego del perfeccionismo de Virgo, para desplegar sus alas y mostrarse al mundo.

Es un signo de aire ligado a lo social, lo mental y lo flexible . Por eso es una época ideal para fortalecer lazos y fomentar nuevas conexiones.

Su regente es el planeta Venus, pero funciona distinto que en el signo de Tauro. Es más mental, social, se expresa a través de la amabilidad, la estética, la conversación y tiene la capacidad de crear entornos agradables. Aprovechá esta temporada y dedicate tiempo a disfrutar, a rodearte de belleza.

Las personas Libra suelen ser empáticas, diplomáticas y sensibles de lo que sucede a su alrededor. Además, tienen gran sentido de lo que es justo. Por eso la energía de este signo favorece las reuniones, los intercambios y los espacios donde uno pueda poner su punto de vista .

La luz de Libra está en su capacidad de unir, suavizar y conciliar, pero como todo signo tiene su costado de sombra: la indecisión, la necesidad de agradar y que pueden olvidarse de si mismos para priorizar a los demás. Acá el reto es equilibrarse, poner límites sin culpa y encontrar la armonía sin perder la identidad.

En los vínculos, pareja, socios o amigos, el otro funciona como espejo de eso que debemos integrar o cambiar, por eso es importante aprender de ellos sin perdernos en el proceso. Hay que tomar decisiones sin anular el propio deseo tan solo por consentir al otro. También hay que aprender a ser flexibles para cambiar de pareceres y así crecer en conjunto.