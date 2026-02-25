25 de febrero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 26 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Si alguien cercano te hiere, deberás hablar con claridad y sin acusar: explicar cómo te afecta, escuchar su versión y evitar acumular rencor. La honestidad abre puertas al entendimiento y, si no hay respuesta, marcar límites sanos.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Sé selectivo con tus amistades. No te dejes llevar por halagos vacíos; valorar acciones consistentes y priorizar vínculos recíprocos que sumen a tu vida.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

La paz regresa al hogar tras semanas de tensión; ahora toca poner a prueba los acuerdos, ajustar lo necesario y celebrar avances para sostener la armonía.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Tu desempeño laboral te dará visibilidad y contactos; aprovechar sin mezclar lo personal con lo profesional. Mantener límites claros.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No te castigues con ideales de belleza imposibles: el consejo es buscar equilibrio entre salud, cuidado y bienestar emocional. Vigilar señales de bajón emocional y elegir actividades que te distraigan positivamente.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Tus sueños y proyectos son motor de motivación; cultívalos con ideas claras y pasos concretos para mantener el ánimo en la rutina. Utilizar el combustible emocional para ir hacia lo que deseas construir.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Evitar que un malentendido escale y arruine tu relación. Aclarar en un momento neutral, escuchar y buscar acuerdos prácticos para fortalecer el vínculo serán una oportunidad para una mejor comunicación.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Refuerza tu autoestima recordando tus cualidades y logros; enfócate en lo que aportas y usa esa confianza como impulso diario.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Un problema de salud en alguien cercano puede alterar tus planes y obligarte a reorganizar tu agenda. Lo importante será brindar apoyo: acompañar en consultas, ayudar en gestiones o simplemente estar presente. Ese gesto fortalecerá el vínculo y te dará tranquilidad.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Tu sensibilidad artística está en un momento especial. Es una oportunidad para aprender, explorar técnicas o disfrutar de talleres que te conecten con nuevas emociones. Observar, practicar y dejar fluir la inspiración enriquecerá tu visión del mundo y te dará satisfacción personal sin presiones.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Es hora de dejar de ceder siempre y marcar límites claros. Identifica dónde das más de lo justo, expresa tus necesidades con firmeza y exige reciprocidad. Decir “no” cuando corresponde no es agresividad, sino respeto propio. Recuperarás equilibrio y harás que los demás valoren tu tiempo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

El clima laboral se vuelve tenso ante posibles cambios. Para proteger tu lugar, mantén la calma, documenta tus aportes y defiende tus intereses con datos y propuestas sólidas. Evitar enfrentamientos directos: posicionarte con claridad y argumentos te dará ventaja sin generar enemigos innecesarios.

