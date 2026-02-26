Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares Después de más 7 horas de detención, la policía soltó a algunos de los manifestantes que se presentaron en las escalinatas del Congreso durante la mañana del jueves en defensa del agua dulce argentina. "La reforma es inconstitucional y regresiva", señaló Luciana, ecologísta oriunda de Chaco. Por + Seguir en







Activistas liberadas tras su detención en la protesta efectuada frente al Congreso en rechazo de la modificación de la Ley de Glaciares. Captura de video C5N

Recuperaron su libertad 6 de los 12 activistas que fueron detenidos durante las protestas en las escalinatas del Congreso de la Nación en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, tras 7 horas en un destacamento policial federal de Madariaga.

Daniela Gian, cronista de C5N, estuvo presente en la liberación de dos mujeres que participaron de la manifestación. En diálogo con El Diario, conducido por Julián Guarino, dos de las manifestantes conversaron con la prensa y dieron detalles sobre lo que vivieron en las últimas horas.

Luciana, proveniente de Chaco, con una remera en alusión al reclamo con la frase "La Ley de Glaciares no se toca", fue la primera en acercarse a los micrófonos. "La reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional y regresiva. El agua de los argentinos es un derecho y no el negocio de unos pocos", afirmó la joven.

En cuanto al trato de la policía durante las horas en las que permaneció detenida, Luciana aclaró que fue tratada con respeto y sin agresividad por parte de las fuerzas. "La Policía nos trató bastante bien, todavía no tenemos una causa por la que estuvimos adentro", aseguró Sol, otra liberada oriunda de La Plata, quien sostuvo que aún desconocen los cargos que se les atribuyen.

Otra activista, Manuela, dijo "estamos al tanto de lo que está pasando adentro en el Senado", y agregó: "la Ley tiene 15 años y costó mucho, no podemos permitir que sea modificada". En cuanto a la protesta que incluyó el ingreso a la explanada del Congreso con inodoros, contó que "entramos por las rejas, después llegó la Policía del Congreso y después la Federal".