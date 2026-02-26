26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Después de más 7 horas de detención, la policía soltó a algunos de los manifestantes que se presentaron en las escalinatas del Congreso durante la mañana del jueves en defensa del agua dulce argentina. "La reforma es inconstitucional y regresiva", señaló Luciana, ecologísta oriunda de Chaco.

Por

Activistas liberadas tras su detención en la protesta efectuada frente al Congreso en rechazo de la modificación de la Ley de Glaciares. 

Captura de video C5N

Recuperaron su libertad 6 de los 12 activistas que fueron detenidos durante las protestas en las escalinatas del Congreso de la Nación en contra de la reforma de la Ley de Glaciares, tras 7 horas en un destacamento policial federal de Madariaga.

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 
Te puede interesar:

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Daniela Gian, cronista de C5N, estuvo presente en la liberación de dos mujeres que participaron de la manifestación. En diálogo con El Diario, conducido por Julián Guarino, dos de las manifestantes conversaron con la prensa y dieron detalles sobre lo que vivieron en las últimas horas.

Luciana, proveniente de Chaco, con una remera en alusión al reclamo con la frase "La Ley de Glaciares no se toca", fue la primera en acercarse a los micrófonos. "La reforma de la Ley de Glaciares es inconstitucional y regresiva. El agua de los argentinos es un derecho y no el negocio de unos pocos", afirmó la joven.

En cuanto al trato de la policía durante las horas en las que permaneció detenida, Luciana aclaró que fue tratada con respeto y sin agresividad por parte de las fuerzas. "La Policía nos trató bastante bien, todavía no tenemos una causa por la que estuvimos adentro", aseguró Sol, otra liberada oriunda de La Plata, quien sostuvo que aún desconocen los cargos que se les atribuyen.

Otra activista, Manuela, dijo "estamos al tanto de lo que está pasando adentro en el Senado", y agregó: "la Ley tiene 15 años y costó mucho, no podemos permitir que sea modificada". En cuanto a la protesta que incluyó el ingreso a la explanada del Congreso con inodoros, contó que "entramos por las rejas, después llegó la Policía del Congreso y después la Federal".

Las mujeres aguardan una respuesta favorables de los legisladores. "Esperamos que el Congreso sesione a favor de una ley que protege los recursos de los argentinos", sentenció Manuela. Juana, que vino a Ciudad de Buenos Aires desde Entre Ríos, manifestó: "Estamos defendiendo el agua de todos los argentinos".

Hasta el momento de las 12 personas arrestadas, quedarían 3 mujeres y 3 hombres detenidos. Se espera que en las próximas horas la policía federal termine de liberar a los involucrados.

Noticias relacionadas

Un mono tití orejas de pincel fue rescatado en Córdoba Capital. 

Final feliz para el "Punch cordobés": rescataron a un mono tití que deambulaba por un barrio de La Docta

El puma apareció en la planta de tratamiento de petróleo crudo en la base del volcán Auca Mahuida, en la zona de Ricón de los Sauces.

Video: un puma apareció en Vaca Muerta y causó pánico entre los trabajadores

La víctima de 93 años fue sorprendida mientras estaba sola en su casa.

Salvaje asalto a una jubilada en Lanús: la desnudaron, la golpearon y le desvalijaron la casa

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF.

Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan

Una imagen imperdible. 
play

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Rating Cero

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

últimas noticias

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Hace 17 minutos
play

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Hace 20 minutos
Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

Hace 40 minutos
play
Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Hace 48 minutos
El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.

En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

Hace 1 hora