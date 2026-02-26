27 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paritaria docente: el Gobierno busca desactivar el paro y convocó a los gremios para el 2 de marzo

La Sala IV de la Cámara del Trabajo suspendió el decreto que desligaba a la Secretaría de Educación de la paritaria nacional. La medida de fuerza convocada para el lunes fue ratificada en todo el país.

Por
La gestión de Javier Milei recibirá a los sindicatos este lunes.

La gestión de Javier Milei recibirá a los sindicatos este lunes.

Redes sociales

El Gobierno citó a los gremios docentes para el lunes 2 de marzo con el objetivo de destrabar el conflicto gremial y desactivar la amenaza de un paro en el inicio de clases. La decisión se tomó después de que un fallo de la Sala IV de la Cámara del Trabajo suspendió el decreto que desligaba a la Secretaría de Educación de la paritaria nacional.

Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.
Te puede interesar:

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Tras el intento fallido de delegar la negociación salarial de los trabajadores de la Educación a las provincias y al Consejo Federal, la Justicia intervino mediante el decreto 341/2025 para restablecer la instancia donde se fijan los pisos salariales mínimos garantizados a nivel nacional.

De esta manera, le devolvió la facultad de negociación a la Secretaría de Educación, que decidió llamar a la otra parte a sentarse a negociar el lunes próximo a partir de las 12, en medio de una masiva huelga docente. La mesa paritaria estaría encabezada por el Secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinCapHum_Ar/status/2026848187948896690&partner=&hide_thread=false

Gremios docentes ratificaron el paro para el lunes 2 de marzo

Ante la convocatoria de la Secretaría de Educación, los gremios docentes ratificaron la medida de fuerza convocada por el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FEB, Suteba, Amet, Sadop y Udocba). El llamado coincide con la fecha prevista para el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes de la CGT, Unión Docentes Argentinos (UDA) y la Confederación de Educadores Argentinos (CEA) también anunciaron que se adhieren al paro.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En marzo comienzan las clases en la provincia de Buenos Aires y otras 14 provincias. 

Comenzaron las clases en CABA: cuándo inician en el resto de los distritos

La Ciudad controlará el presentismo docente con la huella digital.

Presentismo docente: CABA implementó la huella digital obligatoria en las escuelas públicas

Estación Buenos Aires, la novedosa escuela de la Ciudad.

Vuelta a clases: cuáles son los cambios para el ciclo lectivo 2026

El empresario asegura que la incertidumbre laboral de los padres afecta al aprendizaje de los hijos.

Rottemberg cuestionó el inicio anticipado de clases: "Clausura la segunda quincena de febrero"

Aval internacional para la postura del Estado argentino en el juicio por YPF.

YPF: Estados Unidos respaldó a Argentina ante la Corte de Nueva York y rechazó sanciones

Milei destacó que el proyecto impulsa un verdadero federalismo ambiental.

El Gobierno celebró la media sanción de la Ley de Glaciares: "El ambiente y el crecimiento no son enemigos"

Rating Cero

Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Tuvo un affaire con Gonzalo Heredia durante 2001. 
play

Gran Hermano: quién es la famosa que reemplazará a Daniela de Lucía tras su salida de la casa

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

últimas noticias

Activistas por los derechos de las personas trans hicieron una protesta frente a la Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, en enero de 2026.

Estados Unidos revocó más de 1.000 partidas de nacimiento de personas trans

Hace 30 minutos
Cris Morena en el campamento de verano en Punta del Este. 

Viral: cómo es el campamento musical de Cris Morena que cuesta u$s1.500

Hace 35 minutos
Iribarren se escapó de la cárcel en 2024 y estuvo diez días prófugo.

Murió "El carnicero de Giles", el temible asesino serial que mató a toda su familia

Hace 51 minutos
play
El director técnico de 50 años le dijo adiós al Millonario.

"Gracias por este amor incondicional": las últimas palabras de Gallardo tras su despedida en el Monumental

Hace 58 minutos
Aval internacional para la postura del Estado argentino en el juicio por YPF.

YPF: Estados Unidos respaldó a Argentina ante la Corte de Nueva York y rechazó sanciones

Hace 1 hora