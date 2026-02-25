La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo El clima es ideal para retomar diálogos pendientes, aclarar situaciones y expresar sentimientos que venían guardados, siempre desde la empatía y la escucha activa. Por + Seguir en







La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

Confirmar la información antes de reaccionar evita confusiones innecesarias.

Evitar suposiciones apresuradas puede reducir tensiones.

No sobreanalizar cada detalle ayuda a mantener la calma mental.

Es un buen momento para retomar diálogos postergados. La Luna en Géminis hoy: la Luna transita por el perfil astral más comunicativo del zodíaco. Cuando esto ocurre, las emociones no se guardan: se piensan, se analizan y, sobre todo, se dicen. ¿Cuáles son los signos que lo expresan todo?

El signo de los gemelos está regido por Mercurio, que actualmente se encuentra en Piscis en fase de sombra preretrógrada. Esto aporta sensibilidad, intuición y cierta confusión en los mensajes. La necesidad de comunicar es fuerte, pero no siempre hay claridad absoluta.

La energía del día invita a hablar, pero no todo lo que se escucha o se interpreta es exacto. Antes de reaccionar, conviene confirmar datos y evitar suposiciones apresuradas. Los mensajes pueden prestarse a confusión si no se formulan con claridad. También es importante vigilar la tendencia a sobreanalizar cada detalle. Cuando la mente va demasiado rápido, la ansiedad puede aumentar y generar escenarios que no necesariamente son reales.

luna en geminis Los signos que lo expresan todo con la Luna en Géminis Géminis Con la Luna en tu signo, es imposible callarte lo que sentís. Necesitás conversar, escribir, preguntar y entender. Eso sí: revisá dos veces antes de sacar conclusiones apresuradas.

Libra El diálogo es tu zona cómoda y hoy más que nunca buscás acuerdos. Podrías animarte a decir algo que venías postergando para evitar conflicto.

Acuario Las ideas fluyen y también los sentimientos. Este tránsito activa tu necesidad de compartir pensamientos profundos, incluso aquellos que parecían racionales pero esconden emoción.