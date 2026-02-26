El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Las personas que se identifican con animales reclamaron que están siendo utilizados por la prensa para ocultar la reforma laboral y para ridiculizar a la comunidad trans.

La comunidad therian alzó la voz para manifestar su rechazo frente al tratamiento que los medios de comunicación están dando al fenómeno. Denuncian que se los utiliza como una " cortina de humo" para “ ocultar las cosas que realmente están pasando en el país, como la reforma laboral ”, y que además se los instrumentaliza para “ rebajar y ridiculizar a la comunidad trans ”. Según expresan, esta cobertura mediática no solo desinforma, sino que también contribuye a reforzar estigmas y prejuicios, desviando la atención de debates sociales de mayor relevancia.

En una entrevista realizada por Agus Oli, creador de La Calle al Living, un Therian prestó su testimonio e invitó a la comunidad de redes sociales a concientizarse sobre las verdades y mitos que se crean alrededor de ellos. "Estamos muy enojados con los medios, nos están usando como cortina de humo para ocultar las cosas que pasan en el país como la reforma laboral", expresó el chico de 15 años que se identifica con un Pastor belga malinois.

En ese sentido, agregó que Solar , la comunidad de therians más grande de Buenos Aires, rechaza de manera contundente la utilización de su identidad como herramienta para deslegitimar a la comunidad LGTBIQ+. “Se están agarrando de los Therians para rebajar y ridiculizar a la comunidad trans. Eso no está bien, y nosotros no lo aceptamos bajo ningún concepto”, expresó.

Por otra parte, el adolescente de 15 años compartió su experiencia personal y relató que, en un primer momento, su madre decidió llevarlo al psicólogo. Sin embargo, fue el propio profesional quien le transmitió tranquilidad, asegurando que no había motivo de preocupación: “ Tu hijo es un chico que está jugando, no le está haciendo daño a nadie, déjalo que disfrute”, le dijo el especialista en salud mental a la madre del menor.

En cuanto a los mitos que se crearon alrededor de la comunidad Therian, el chico aprovechó para desmentir que se alimentan de alimento balanceado, y que es totalmente falso que todos las personas que se identifican con animales usan colas y mascaras. También fue categórico al manifestar que ningún Therian es zoofílico.

El despertar Therian

El chico de 15 años se identifica con los caninos desde muy pequeño. Según explicó, hay personas que nacen Therian mientras que otras lo descubren en otras etapas. "Yo siempre sentí una conexión con los caninos y pasó a ser una identificación como un perro", relató. Asimismo, manifestó que posee los sentidos más desarrollados que otros humanos y que el aspecto que más le cuesta de la especie humana es la relación con las personas. "He llegado a gruñirle a una persona sin querer en una discusión", contó entre risas.

El despertar Therian constituye un momento crucial en la vida de una persona, cuando toma conciencia de que su identidad se vincula con un animal. Este proceso puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y marca un antes y un después en la forma de comprenderse a sí mismo. “No se puede dejar de ser Therian; quien dice haberlo dejado nunca lo fue en realidad”, expresó el joven, quien además explicó que la identificación no necesariamente se limita a un solo animal. “Se le llama politerian a quien se reconoce en más de un animal, y es totalmente válido”, añadió.

Por último, uno de los mayores medios de la comunidad es ser agredidos físicamente por otras personas por el solo hecho de ser distintos.Los Therian son un fenómeno identitario nacido en redes sociales. Si bien no existen censos oficiales, hay foros donde los jóvenes organizan encuentros y generan lazos, desafiando las categorías tradicionales de identidad y esquivando los prejuicios virales.