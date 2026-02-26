26 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Las personas que se identifican con animales reclamaron que están siendo utilizados por la prensa para ocultar la reforma laboral y para ridiculizar a la comunidad trans.

Por
Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

La comunidad therian alzó la voz para manifestar su rechazo frente al tratamiento que los medios de comunicación están dando al fenómeno. Denuncian que se los utiliza como una "cortina de humo" para “ocultar las cosas que realmente están pasando en el país, como la reforma laboral”, y que además se los instrumentaliza para “rebajar y ridiculizar a la comunidad trans”. Según expresan, esta cobertura mediática no solo desinforma, sino que también contribuye a reforzar estigmas y prejuicios, desviando la atención de debates sociales de mayor relevancia.

Te puede interesar:

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

En una entrevista realizada por Agus Oli, creador de La Calle al Living, un Therian prestó su testimonio e invitó a la comunidad de redes sociales a concientizarse sobre las verdades y mitos que se crean alrededor de ellos. "Estamos muy enojados con los medios, nos están usando como cortina de humo para ocultar las cosas que pasan en el país como la reforma laboral", expresó el chico de 15 años que se identifica con un Pastor belga malinois.

En ese sentido, agregó que Solar, la comunidad de therians más grande de Buenos Aires, rechaza de manera contundente la utilización de su identidad como herramienta para deslegitimar a la comunidad LGTBIQ+. “Se están agarrando de los Therians para rebajar y ridiculizar a la comunidad trans. Eso no está bien, y nosotros no lo aceptamos bajo ningún concepto”, expresó.

Por otra parte, el adolescente de 15 años compartió su experiencia personal y relató que, en un primer momento, su madre decidió llevarlo al psicólogo. Sin embargo, fue el propio profesional quien le transmitió tranquilidad, asegurando que no había motivo de preocupación: Tu hijo es un chico que está jugando, no le está haciendo daño a nadie, déjalo que disfrute”, le dijo el especialista en salud mental a la madre del menor.

En cuanto a los mitos que se crearon alrededor de la comunidad Therian, el chico aprovechó para desmentir que se alimentan de alimento balanceado, y que es totalmente falso que todos las personas que se identifican con animales usan colas y mascaras. También fue categórico al manifestar que ningún Therian es zoofílico.

El despertar Therian

El chico de 15 años se identifica con los caninos desde muy pequeño. Según explicó, hay personas que nacen Therian mientras que otras lo descubren en otras etapas. "Yo siempre sentí una conexión con los caninos y pasó a ser una identificación como un perro", relató. Asimismo, manifestó que posee los sentidos más desarrollados que otros humanos y que el aspecto que más le cuesta de la especie humana es la relación con las personas. "He llegado a gruñirle a una persona sin querer en una discusión", contó entre risas.

El despertar Therian constituye un momento crucial en la vida de una persona, cuando toma conciencia de que su identidad se vincula con un animal. Este proceso puede ocurrir en cualquier etapa de la vida y marca un antes y un después en la forma de comprenderse a sí mismo. “No se puede dejar de ser Therian; quien dice haberlo dejado nunca lo fue en realidad”, expresó el joven, quien además explicó que la identificación no necesariamente se limita a un solo animal. Se le llama politerian a quien se reconoce en más de un animal, y es totalmente válido”, añadió.

Por último, uno de los mayores medios de la comunidad es ser agredidos físicamente por otras personas por el solo hecho de ser distintos.Los Therian son un fenómeno identitario nacido en redes sociales. Si bien no existen censos oficiales, hay foros donde los jóvenes organizan encuentros y generan lazos, desafiando las categorías tradicionales de identidad y esquivando los prejuicios virales.

Noticias relacionadas

Un mono tití orejas de pincel fue rescatado en Córdoba Capital. 

Final feliz para el "Punch cordobés": rescataron a un mono tití que deambulaba por un barrio de La Docta

El puma apareció en la planta de tratamiento de petróleo crudo en la base del volcán Auca Mahuida, en la zona de Ricón de los Sauces.

Video: un puma apareció en Vaca Muerta y causó pánico entre los trabajadores

La víctima de 93 años fue sorprendida mientras estaba sola en su casa.

Salvaje asalto a una jubilada en Lanús: la desnudaron, la golpearon y le desvalijaron la casa

Prefectura Naval Argentina informó que el buque Heleno A zarpó el miércoles por la noche desde el puerto de San Antonio Oeste con destino a Quequén para ser desmantelado.

Tragedia en Río Negro: se hundió un buque pesquero y buscan a un tripulante

En San Juan, la sanción más elevada alcanza los $576.000 y corresponde a 300 UF.

Se actualizó el monto de las multas de tránsito para marzo 2026: a cuánto llegan

Una imagen imperdible. 
play

Cómo ver a simple vista la Estación Espacial Internacional desde Argentina

Rating Cero

La influencer mostró los dibujos hechos con la placenta de sus dos partos anteriores.

Juana Repetto reveló qué hará con su placenta: el polémico "menú" para su recuperación posparto

Leuco y Tagliani condujeron el ciclo que dejó Rozín tras su muerte repentina.

Bomba en Telefe: Soledad Pastorutti será la nueva conductora de La Peña de Morfi

Tessie Poza denunció al exfutbolista por incumplimiento económico.

Denuncia explosiva contra Brian Sarmiento: su expareja lo acusó de incumplir con la cuota alimentaria

La artista tiene una extensa carrera en la música, la tv, el teatro y el cine.
play

Gran Hermano: Santiago del Moro reveló la enfermedad crónica que dejó a Divina Gloria fuera de la casa

La cuarta noche del Festival pasó de la euforia a la indignación en minutos.

Viña 2026: denunciaron censura contra la primera transformista del festival

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar
play

Esta película animada es la joya de Netflix con sus canciones y está nominada a los Oscar: de qué se trata

últimas noticias

Los Therian en su mayoría son jóvenes y adolescentes que se identifican con animales que existen en la naturaleza. 

El reclamo de la comunidad Therian: "Los medios nos están usando como cortina de humo"

Hace 12 minutos
play

Liberaron a activistas ambientales que fueron detenidos durante las protestas por la Ley de Glaciares

Hace 15 minutos
Gallardo saluda a los hinchas.

Video: la ensordecedora ovación a Marcelo Gallardo en su despedida de River

Hace 35 minutos
play
Por primera vez desde el retorno de la democracia un gobierno impide el ingreso a los palcos del Congreso a los periodistas parlamentarios acreditados.

Denuncian que el Gobierno vuelve a limitar el trabajo de la prensa en la asamblea legislativa

Hace 42 minutos
El festejo de Martínez Quarta con Gallardo, tras el gol de River.

En la despedida de Gallardo, River empata con Banfield en el Monumental

Hace 58 minutos