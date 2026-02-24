Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 25 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna en los últimos grados de Piscis impulsa sueños cumplidos para algunos signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

(21 de abril al 21 de mayo)

Debe tomar serias decisiones sentimentales. Habrá más gastos de los esperados. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Salud muy buena, está en perfecta forma física.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Llega la serenidad a su complicada relación. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Añorará tiempos pasados en el amor. Económicamente, aparece una eventual emergencia. La fortuna está de su lado si está buscando trabajo. Haga caso al médico y cuídese más.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Consulte a un experto en asuntos financieros. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.