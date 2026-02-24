24 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 25 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este miércoles 25 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Es un momento ideal para escuchar la voz interior antes de que la Luna ingrese en Aries y cambie por completo la energía hacia la acción.
Te puede interesar:

La Luna en los últimos grados de Piscis impulsa sueños cumplidos para algunos signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Resolverá todas sus dudas sentimentales. Ahorre todo lo que pueda, se acercan pagos importantes. Sabe manejar cualquier situación, y a sus jefes les consta. Procure protegerse de los cambios de temperatura.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Debe tomar serias decisiones sentimentales. Habrá más gastos de los esperados. No se asuste ante sus nuevas responsabilidades. Salud muy buena, está en perfecta forma física.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Llega la serenidad a su complicada relación. La cuenta corriente aumentará considerablemente. Las relaciones con sus compañeros serán cordiales. Esa obsesión por los problemas de salud pasará.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Mejorarán las relaciones sentimentales. Cumpla con los compromisos económicos que ha contraído. En el plano profesional, aumento de sueldo. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Posible encontronazo con su pareja. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Si se esfuerza más en el trabajo llegará la recompensa. El cuerpo y la mente le piden un poco más de diversión.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Muy bien con su familia y amigos. Motivos de satisfacción en el capítulo económico. Los consejos profesionales que reciba serán beneficiosos. Su dentadura necesita una revisión urgente.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su vida amorosa está a punto de quedarse estancada. No le importe gastar más ahora, se recuperará enseguida. Se ganará la confianza de los que trabajan a su alrededor. Evite practicar deportes demasiado exigentes.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Le interesa compartir nuevas ilusiones con su pareja. Cuando invierta en bolsa, esté muy pendiente de las fluctuaciones. Si trabaja en equipo pueden surgir disputas. Pérdida del equilibrio debido a los nervios.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Añorará tiempos pasados en el amor. Económicamente, aparece una eventual emergencia. La fortuna está de su lado si está buscando trabajo. Haga caso al médico y cuídese más.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si su relación es reciente, tenga un poco de calma. Consulte a un experto en asuntos financieros. Le harán una interesante oferta de trabajo. Sin más dilación, hágase un chequeo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Borrón y cuenta nueva, deje esa relación. Revise su caldera, quizá consuma más de lo debido. El éxito profesional será fácil de conseguir con constancia. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ni Cáncer ni Tauro: la influencia astral de los próximos días no impactará de la misma manera en todo el zodíaco

Ni Cáncer ni Tauro: estos son los signos con peor energía de la semana, según Esperanza Gracia

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero.

Horóscopo de hoy, martes 24 de febrero

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero

Enterate qué te depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 22 de febrero

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 21 de febrero

Enterate qué le depara a tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero

Rating Cero

Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.
play

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

El programa que conducía la actriz tuvo escaso rating en 2026.

Duro revés para Eugenia Tobal: "Son muchos trabajos que se pierden"

La nueva edición del festival de rock tiene una amplia grilla de artistas.

Rock en Baradero 2026: anunciaron la grilla del festival que se realizará en el Anfiteatro municipal

Susana Giménez subió a su Instagram la interacción con el fan que se tatuó su cara.

Un fan se tatuó la cara de Susana Giménez en la pierna y la diva lo consideró "una genialidad"

A menos de 24 horas del comienzo del reality ya hay odiados y preferidos por el público de redes.

Gran Hermano: quiénes son los odiados y los intocables de la casa según las redes

Ana Rosenfeld y Wanda Nara.

Bombazo: revelan que la casa del padre de Mauro Icardi "está a nombre de Wanda Nara"

últimas noticias

play
La víctima fue hallada ensangrentada en la calle por un vecino que salió a sacar la basura. 

Crimen de Malena Maidana: detuvieron a tres profesionales de la salud por robar una prueba de la investigación

Hace 8 minutos
El Gobierno recibió al Grupo de los 6.

El Gobierno recibió al Grupo de los 6 con el foco puesto en la reforma laboral y el plan económico

Hace 17 minutos
play
Andrea del Boca llorando en su cama el primer día de Gran Hermano.

Gran Hermano: Andrea del Boca quebró en llanto en el primer día por extrañar a su familia

Hace 31 minutos
orge Alberto Mendieta es sindicado como el líder de una red narcocriminal que operaba en la capital provincial.

Capturaron en Santa Fe a Jorge "Turu" Mendieta, el líder narco más buscado de la provincia

Hace 32 minutos
Medios israelíes difundieron la llegada de los doce aviones de guerra de Estados Unidos.

Estados Unidos subió la tensión con Irán: envió 12 aviones de guerra a Medio Oriente

Hace 34 minutos