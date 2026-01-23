23 de enero de 2026 Inicio
Horóscopo de hoy, sábado 24 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este sábado 24 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Día colmado de satisfacción en el terreno afectivo. La holgura económica le permite hacer ciertas compras. Su creatividad le hará lograr sus objetivos laborales. Pequeños trastornos en el aparato respiratorio.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Momento excelente para el amor. Se arrepentirá de los excesos cometidos con su dinero. Un buen currículum abre muchas puertas. Ánimo y a caminar, después se alegrará.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Un gran amor se acerca, no lo deje pasar de largo. Los asuntos financieros necesitan de su máxima atención. Posponga nuevas ideas y atienda lo cotidiano del trabajo. Gastará mucha energía, pero no afectará a su organismo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si su corazón pide emociones, no se cierre en banda. No sea imprudente con sus inversiones. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Está cansado y necesita unos días de relax.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

No se altere con su pareja por causas ajenas. Debería poner en orden sus cuentas bancarias. Una situación laboral requerirá que tenga mano izquierda. El cansancio acumulado es difícil de vencer.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Apueste por los números 5 y 7. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Los mareos que sufre pueden ser por hacer esfuerzos.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Deberá preguntarse qué está pasando en su relación. Sus ingresos aumentan considerablemente. En cuanto a las ofertas profesionales, medite su respuesta. La espalda le dará algún problema, revise su colchón.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Su situación sentimental es motivo de envidias. Consulte a un experto en asuntos financieros. Céntrese en su trabajo, no deje que le distraigan. Prudencia con las grasas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Día de gran actividad laboral. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Los solteros estarán rebosantes de energía. Posibles pérdidas de bienes. Hoy le encomendarán un nuevo trabajo. Prevenga la formación de cálculos en las vías urinarias.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Le apetecerá estar a solas con su pareja. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. No caiga en la irritación ante cualquier contratiempo laboral. Estado físico y mental bueno.

