Una semana ideal para sembrar con conciencia, animarse a pensar distinto y empezar a caminar un nuevo rumbo con bases más sólidas.

La tercera semana de enero llega con una intensidad especial a nivel energético.

Tránsitos de la semana del 19 al 25 de enero de 2026: ¿qué energía traen los astros signo por signo? La semana combina cierres conscientes y un fuerte impulso hacia lo nuevo. La Luna Nueva en Capricornio, el ingreso del Sol y Mercurio en Acuario y el cambio de energía lunar marcan días clave para decisiones, comienzos y reordenamientos internos.

El cierre de la temporada capricorniana convive con el ingreso del Sol y Mercurio en Acuario, activando ideas innovadoras, cambios de mentalidad y una necesidad colectiva de mayor libertad.

La semana te invita a iniciar algo nuevo con determinación. La Luna Nueva todavía activa te impulsa a tomar decisiones importantes, sobre todo en lo profesional. El fin de semana, con la Luna en tu signo, vas a sentir un fuerte deseo de avanzar sin pedir permiso.

Días para revisar creencias y ordenar prioridades. No todo se resuelve de inmediato, pero el domingo, con la Luna en tu signo, llega una sensación de estabilidad y claridad emocional que te devuelve confianza.

Géminis

El ingreso del Sol y Mercurio en Acuario te favorece plenamente. Noticias, propuestas y conversaciones clave pueden abrirte puertas inesperadas. Es una semana ideal para comunicar, negociar y animarte a pensar distinto.

Cáncer

Los vínculos toman protagonismo. Es tiempo de revisar acuerdos, soltar cargas emocionales y dejar atrás viejas dinámicas. Aunque el camino no sea lineal, cada paso te acerca a mayor libertad interna.

Leo

Vas a saber convertir situaciones desafiantes en oportunidades. Tu carisma y capacidad de liderazgo se destacan, especialmente en el amor y las relaciones. Evitá engancharte con conflictos que no valen tu energía.

Virgo

La Luna Nueva te ayuda a ordenar lo interno y a tomar decisiones más alineadas con tu verdad. Es una semana favorable para organizar, planificar y avanzar con constancia, sin exigirte de más.

Libra

El foco está en el hogar y la familia. La energía de la semana puede traerte soluciones a temas que venían generando tensión. Buscá armonía sin postergar tus propias necesidades.

Escorpio

Ideas nuevas, conversaciones importantes y una mayor claridad mental. Es un gran momento para decir lo que sentís y expresar lo que venías guardando. Tu palabra tiene fuerza transformadora.

Sagitario

La Luna Nueva activa temas económicos y de valor personal. Podés liberarte de un gasto, una deuda o una preocupación que pesaba más de lo que pensabas. Ordenar tus recursos te devuelve tranquilidad.

Capricornio

Semana clave para cierres y nuevos comienzos. La Luna Nueva en tu signo sigue marcando un antes y un después. Aprovechá este impulso para redefinir metas y arrancar una etapa más alineada con vos.

Acuario

Empieza tu temporada. Con el Sol y Mercurio ingresando en tu signo, sentís un renacer de ideas, entusiasmo y ganas de avanzar. Es tiempo de limpiar lo viejo y abrirte a lo nuevo sin miedo.

Piscis

La energía te empuja a elegir mejor con quién compartir tu tiempo y tu energía. Se fortalecen vínculos auténticos y se caen aquellos que ya no suman. Escuchá tu intuición.