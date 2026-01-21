21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tránsitos de la semana del 19 al 25 de enero de 2026: qué energía traen los astros signo por signo

Una semana ideal para sembrar con conciencia, animarse a pensar distinto y empezar a caminar un nuevo rumbo con bases más sólidas.

Por
La tercera semana de enero llega con una intensidad especial a nivel energético.

La tercera semana de enero llega con una intensidad especial a nivel energético.

  • Semana marcada por movimientos astrales clave entre el 19 y el 25 de enero
  • Continúa la influencia de la Luna Nueva en Capricornio, ideal para iniciar ciclos y tomar decisiones
  • Sol y Mercurio ingresan en Acuario, activando ideas nuevas, independencia y cambios de mentalidad
  • Energía favorable para replantear metas, vínculos y proyectos personales

Tránsitos de la semana del 19 al 25 de enero de 2026: ¿qué energía traen los astros signo por signo? La semana combina cierres conscientes y un fuerte impulso hacia lo nuevo. La Luna Nueva en Capricornio, el ingreso del Sol y Mercurio en Acuario y el cambio de energía lunar marcan días clave para decisiones, comienzos y reordenamientos internos.

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, miércoles 21 de enero

El cierre de la temporada capricorniana convive con el ingreso del Sol y Mercurio en Acuario, activando ideas innovadoras, cambios de mentalidad y una necesidad colectiva de mayor libertad.

  • 18 de enero: Luna Nueva en Capricornio (aún activa durante la semana), ideal para sembrar metas a largo plazo.
  • 20 de enero: el Sol entra en Acuario y comienza un nuevo clima astral.
  • 20 de enero: Mercurio también ingresa en Acuario, favoreciendo el pensamiento original y las conversaciones sinceras.
  • 24 y 25 de enero: la Luna transita por Aries y Tauro, impulsando acción primero y estabilidad después.
Astrologia

Tránsitos de la semana signo por signo

Aries

La semana te invita a iniciar algo nuevo con determinación. La Luna Nueva todavía activa te impulsa a tomar decisiones importantes, sobre todo en lo profesional. El fin de semana, con la Luna en tu signo, vas a sentir un fuerte deseo de avanzar sin pedir permiso.

Tauro

Días para revisar creencias y ordenar prioridades. No todo se resuelve de inmediato, pero el domingo, con la Luna en tu signo, llega una sensación de estabilidad y claridad emocional que te devuelve confianza.

Géminis

El ingreso del Sol y Mercurio en Acuario te favorece plenamente. Noticias, propuestas y conversaciones clave pueden abrirte puertas inesperadas. Es una semana ideal para comunicar, negociar y animarte a pensar distinto.

Cáncer

Los vínculos toman protagonismo. Es tiempo de revisar acuerdos, soltar cargas emocionales y dejar atrás viejas dinámicas. Aunque el camino no sea lineal, cada paso te acerca a mayor libertad interna.

Leo

Vas a saber convertir situaciones desafiantes en oportunidades. Tu carisma y capacidad de liderazgo se destacan, especialmente en el amor y las relaciones. Evitá engancharte con conflictos que no valen tu energía.

Virgo

La Luna Nueva te ayuda a ordenar lo interno y a tomar decisiones más alineadas con tu verdad. Es una semana favorable para organizar, planificar y avanzar con constancia, sin exigirte de más.

Libra

El foco está en el hogar y la familia. La energía de la semana puede traerte soluciones a temas que venían generando tensión. Buscá armonía sin postergar tus propias necesidades.

Escorpio

Ideas nuevas, conversaciones importantes y una mayor claridad mental. Es un gran momento para decir lo que sentís y expresar lo que venías guardando. Tu palabra tiene fuerza transformadora.

Sagitario

La Luna Nueva activa temas económicos y de valor personal. Podés liberarte de un gasto, una deuda o una preocupación que pesaba más de lo que pensabas. Ordenar tus recursos te devuelve tranquilidad.

Capricornio

Semana clave para cierres y nuevos comienzos. La Luna Nueva en tu signo sigue marcando un antes y un después. Aprovechá este impulso para redefinir metas y arrancar una etapa más alineada con vos.

Acuario

Empieza tu temporada. Con el Sol y Mercurio ingresando en tu signo, sentís un renacer de ideas, entusiasmo y ganas de avanzar. Es tiempo de limpiar lo viejo y abrirte a lo nuevo sin miedo.

Piscis

La energía te empuja a elegir mejor con quién compartir tu tiempo y tu energía. Se fortalecen vínculos auténticos y se caen aquellos que ya no suman. Escuchá tu intuición.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Horóscopo de hoy, martes 20 de enero.

Horóscopo de hoy, martes 20 de enero

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 19 de enero

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 18 de enero

El amor llega de golpe: el 17 de enero, Venus ingresa en Acuario.

El amor llega de golpe: los signos que más se enamoran con Venus en Acuario

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 17 de enero

Venus en Acuario propone libertad, pero con límites claros y decisiones conscientes.

Venus en Acuario llega para romper moldes: cómo afecta a tu signo en el amor

Rating Cero

El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Los famosos mantienen una relación amistosa a pesar de sus parejas actuales.

"Están más cerca que...": revelaron cuál es la situación entre Wanda Nara y L-Gante

Ahora, aterrizó a la gran N roja El hombre de la máscara de hierro, una película estadounidense de 1998 que fue todo un éxito en su país, rompió taquilla, y ahora es tendencia en este sitio web. 
play

El hombre de la máscara de hierro llegó a Netflix y es furor: de qué se trata la emotiva historia

El perfume que eligió Nicolás permite ver una preferencia por aromas frescos y versátiles.

Este es el perfume favorito de Nicolás Grosman, ex Gran Hermano: cuánto sale

Ahora llegó a la gran N roja un viejo éxito estadounidense que rompió taquilla en su país y, actualmente, lo hace en este sitio web, se trata de Los 7 magníficos. 
play

De qué se trata Los 7 magníficos, la película estilo western que volvió a ser de lo más visto de Netflix

últimas noticias

Donald Trump accedió al pedido de la OTAN, mediante su jefe, Mark Rutte y dio marcha atrás con los aranceles. 

Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"

Hace 16 minutos
play

Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Javier Milei

Hace 51 minutos
El testimonio del exparticipante se suma ﻿a las recientes quejas de Esteban Mirol. 

La fuerte revelación de un ex participante de MasterChef sobre el programa

Hace 1 hora
La vedette contó cómo fue su relación con el presidente de Boca hace más de una década.

Tras 10 años de silencio, Mónica Farro confirmó su relación oculta con Juan Román Riquelme

Hace 1 hora
Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Dolor o sufrimiento: las claves para aprender a soltar lo que nos hace daño

Hace 1 hora