El horóscopo de Mhoni Vidente para el fin de semana del 23 al 25 de enero

La astróloga y tarotista cubana adelantó los golpes de suerte que recibirá cada signo. También anticipó qué esperar en cuestiones de amor, dinero, viajes y trabajo.

Este fin de semana será especial y estará cargado de energías. Así lo predijo la astróloga y tarotista cubana, Mhoni Vidente, quien compartió sus predicciones para todos los signos del zodíaco. Conocé qué te depara el horóscopo para los próximos días, del 23 al 25 de enero, con relación al amor, salud y trabajo.

Dejen de darle vueltas a lo que no suma. Aries tiene una gran capacidad para soltar lo que lastima y seguir adelante. Son días ideales para una escapada o planificar un viaje, inclusive para marzo, cuando comience su temporada. También es un buen momento para poner orden en el hogar. Además, se les recomienda mantener distancia de las personas que vibran bajo o que tienen intereses ocultos.

La mejor energía para los taurinos estará disponible el próximo domingo 25 de enero. Es un buen momento para ordenar las finanzas y saldar deudas pendientes, lo que permitirá que el dinero vuelva a fluir con más estabilidad. En el plano amoroso, no todo se trata de decir verdades crudas: a veces, cuidar las formas ayuda a evitar conflictos innecesarios.

Se les recomienda a los geminianos que durante este fin de semana miren hacia dentro y se den el lugar a replantearse algunas cuestiones personales. Es un gran momento para canalizar la energía en proyectos creativos y evitar caer en rumores o comentarios ajenos que puedan alterar tu ánimo. Usar tonos amarillos puede ayudarlos a atraer prosperidad y claridad mental.

Este sábado es un día ideal para recomponer lazos con familiares, amigos o amores que pudieron haberse tensionado en el último tiempo a partir de diferentes discusiones. En lo económico, aparece una oportunidad pequeña pero con proyección a futuro. También será importante prestar atención a la salud, hidratarse bien y cuidarse de los cambios bruscos de temperatura.

Mhoni Vidente

Leo

Durante el fin de semana, Leo se sentirá protagonista. Si bien se prevén avances y reconocimientos en el plano laboral, se les recomienda protegerse de la envidia ajena. Ante estas situaciones, se recomiendan rituales de protección para mantener el equilibrio energético. Habrá que prestar atención porque hay grandes posibilidades de que reaparezca un viejo amor.

Virgo

Virgo tendrá días ideales para poner orden en distintos aspectos de su vida. Trámites legales o cuestiones vinculadas a papeles pueden demorarse un poco, por lo que la paciencia será fundamental. Es importante cuidar el cuerpo, mejorar la alimentación y descansar más de lo habitual. El número que los acompañará este fin de semana será el 7.

Libra

Durante este fin de semana, Libra tendrá el desafío de mantener el equilibrio. Se encontrará con varias propuestas sociales y encuentros, aunque se aconseja que piensen bien con quién pasar el tiempo y compartir la energía. Es un buen momento para comenzar una rutina saludable, ya sea una dieta liviana o actividad física moderada. En el plano económico, llega una noticia alentadora relacionada con un trámite que parecía estancado.

Escorpio

Como es de costumbre para su energía, los escorpianos vivirán un fin de semana intenso, marcado por el magnetismo y la pasión. Los solteros podrían cruzarse con alguien muy compatible, especialmente de Aries o Leo. En el ambiente laboral, se recomienda la discreción; eviten detallar planes personales para evitar energías negativas.

Mhoni Vidente, astróloga, horóscopo, tarot, predicciones

Sagitario

Aunque el clima invite al descanso en casa, será positivo encontrar actividades que estimulen la mente. Habrá que prestar atención a objetos personales en espacios públicos. También se vislumbra el ingreso de un dinero extra, vinculado a una deuda antigua que finalmente se salda.

Capricornio

En este fin de semana, los capricornianos son los más afortunados porque estamos en la plenitud de su temporada. La energía de la abundancia los acompañará, por lo cual es un gran momento para cerrar acuerdos, firmar contratos o concretar ventas importantes. Tendrán que estar atentos para que el trabajo no opaque la vida afectiva. Con realizar un pequeño gesto afectivo, se podrán fortalecer los vínculos.

Acuario

Acuario celebra su cumpleaños y eso se reflejará en reuniones y festejos. El consejo es disfrutar, pero con moderación, especialmente en comidas y bebidas. El fin de semana es ideal para agradecer lo vivido y proyectar objetivos para el resto del año. Un regalo inesperado llegará para alegrarlos aún más.

Piscis

Durante el fin de semana se percibirá una gran compatibilidad con Cáncer y Escorpio. Deberán enfocarse en resolver asuntos legales o temas relacionados con propiedades y vehículos. Se aconseja pasar tiempo con mascotas o incluso adoptar una para levantar el ánimo. También conviene estar atentos a posibles caídas o molestias en la pierna izquierda.