El nuevo auto de Franco Colapinto: Alpine presentó el modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1

El piloto argentino fue uno de los protagonistas del evento se llevó adelante en un crucero en las costas de Barcelona. El vehículo genera una gran expectativa porque contarán con los motores de Mercedes, lo cual podría marcar una mejora en el desempeño.

Por
Se presentará el auto de Alpine de Franco Colapinto.

El piloto Franco Colapinto estuvo presente en la presentación del nuevo auto de Alpine para la temporada 2026: el A526. El evento se realizó sobre un crucero de lujo navegando sobre el Mar Balear en Barcelona. “El auto se ve increíble”, indicó el argentino y también estuvo su compañero, el francés Pierre Gasly.

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero
Las expectativas crecieron luego de las primeras imágenes que mostraban el auto desde las cuentas oficiales del Alpine. Esas fotografías fueron tomadas con una luz tenue, pero este viernes se pudo ver el coche y provocó una gran repercusión.

El vehículo está pintado de rosa chicle, tal y como es el color de Alpine, y se pueden ver algunas áreas de azul eléctrico. “El auto se ve increíble. La consistencia de los colores, el brillo. Los autos lindos siempre son rápidos. Esperamos un auto muy rápido este año”, indicó Colapinto.

En la presentación también estuvo el director deportivo de la escudería, el italiano Flavio Briatore, y lo acompañó Steve Nielsen, el CEO de la compañía. Por lo pronto, Alpine llevó a cabo una prueba privada en el circuito de Silverstone donde completó los 200 kilómetros de rodaje bajo condiciones de todo tipo. Colapinto siguió de cerca todos los ensayos junto al asesor.

“Es un placer para mí ser parte de este día histórico. Gracias a todos los socios que nos acompañan. Hemos trabajado muy duro con los ingenieros y con Flavio (Briatore) para tener una gran temporada”, indicó Colapinto.

El calendario de la Fórmula 1 para la temporada 2026

  1. 06-08 de marzo, GP Australia, Melbourne
  2. 13-15 de marzo, GP de China, Shanghai - Sprint
  3. 27-29 de marzo, GP de Japón, Suzuka
  4. 10-12 de abril, GP de Bahréin, Sakhir
  5. 17-19 de abril, GP de Arabia Saudita, Jeddah
  6. 01-03 mayo, GP de Miami, Miami - Sprint
  7. 22-24 de mayo, GP de Canadá, Montreal - Sprint
  8. 05-07 de junio, GP de Mónaco, Mónaco
  9. 12-14 de junio, GP de España, Barcelona
  10. 26-28 de junio, GP de Austria, Spielberg
  11. 03-05 de julio, GP de Reino Unido, Silverstone - Sprint
  12. 17-19 de julio, GP de Bélgica, Spa-Francorchamps
  13. 24-26 de julio, GP de Hungría, Budapest
  14. 21-23 de agosto, GP de Países Bajos, Zandvoort - Sprint
  15. 04-06 de septiembre, GP de Italia, Monza
  16. 11-13 de septiembre, GP de Madrid, Madrid
  17. 25-27 de septiembre, GP Azerbaiyán, Bakú
  18. 09-11 de octubre, GP de Singapur, Singapur - Sprint
  19. 23-25 de octubre, GP de Estados Unidos, Austin
  20. 30-01 de noviembre, GP de Ciudad de México, CDMX
  21. 06-08 de noviembre, GP de Brasil, São Paulo
  22. 19-21 de noviembre, GP de Las Vegas, Las Vegas
  23. 27-29 de noviembre, GP de Qatar, Lusail
  24. 04-06 de diciembre, GP de Abu Dabi, Yas Marina
