El nuevo auto de Franco Colapinto: Alpine presentó el modelo para la temporada 2026 de la Fórmula 1 El piloto argentino fue uno de los protagonistas del evento se llevó adelante en un crucero en las costas de Barcelona. El vehículo genera una gran expectativa porque contarán con los motores de Mercedes, lo cual podría marcar una mejora en el desempeño.







Se presentará el auto de Alpine de Franco Colapinto.

El piloto Franco Colapinto estuvo presente en la presentación del nuevo auto de Alpine para la temporada 2026: el A526. El evento se realizó sobre un crucero de lujo navegando sobre el Mar Balear en Barcelona. “El auto se ve increíble”, indicó el argentino y también estuvo su compañero, el francés Pierre Gasly.

Las expectativas crecieron luego de las primeras imágenes que mostraban el auto desde las cuentas oficiales del Alpine. Esas fotografías fueron tomadas con una luz tenue, pero este viernes se pudo ver el coche y provocó una gran repercusión.

El vehículo está pintado de rosa chicle, tal y como es el color de Alpine, y se pueden ver algunas áreas de azul eléctrico. “El auto se ve increíble. La consistencia de los colores, el brillo. Los autos lindos siempre son rápidos. Esperamos un auto muy rápido este año”, indicó Colapinto.

Countless hours, dedication and team work has formulated our car.



Introducing… A526 pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026



Introducing… A526 pic.twitter.com/tmNfQXKwYM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026 En la presentación también estuvo el director deportivo de la escudería, el italiano Flavio Briatore, y lo acompañó Steve Nielsen, el CEO de la compañía. Por lo pronto, Alpine llevó a cabo una prueba privada en el circuito de Silverstone donde completó los 200 kilómetros de rodaje bajo condiciones de todo tipo. Colapinto siguió de cerca todos los ensayos junto al asesor.

“Es un placer para mí ser parte de este día histórico. Gracias a todos los socios que nos acompañan. Hemos trabajado muy duro con los ingenieros y con Flavio (Briatore) para tener una gran temporada”, indicó Colapinto.