Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

Esta impactante historia, basada en hechos reales, combina acción y emoción para mantenerte enganchado de principio a fin. Cuenta la impresionante travesía de un hombre y su perro a través del hielo.

Las películas y series basadas en hechos reales siempre impactan distinto, y Netflix lo sabe. La plataforma de streaming tiene un amplio catálogo de producciones que, a través de los recursos de la ficción, llevan a la pantalla historias de la vida real, como una película oculta que te conmueve sí o sí.

Se trata de Togo, protagonizada por Willem Dafoe y estrenada en 2019. El largometraje cuenta la historia del perro husky que, con su coraje, lealtad y sacrificio, salvó la vida de decenas de niños en medio de una epidemia de difteria que azotó un pequeño pueblo de Alaska en 1925.

Su épica historia es conocida popularmente como "la carrera del suero", pero la hazaña suele atribuirse a otro perro llamado Balto. Con grandes actuaciones, acción y mucha emoción, Togo recupera la verdadera historia detrás de uno de los momentos más trágicos de Alaska.

Netflix: sinopsis de Togo

A principios del siglo XX, Leonhard Seppala y su esposa Constance viven en Nome, un poblado de Alaska bastante inaccesible donde se dedican a criar a su manada de perros de trineo. En 1925, el pueblo es golpeado por una grave epidemia de difteria, una enfermedad contagiosa que afecta mayormente a los niños.

El antídoto está en Nenana, una ciudad a casi 1.000 kilómetros de distancia, pero las condiciones climáticas hacen que la entrega por aire sea imposible. La única esperanza es que Leonhard y su perro, Togo, hagan el peligroso viaje por tierra junto a la manada para tratar de salvar al pueblo.

Tráiler de Togo

Reparto de Togo

  • Willem Dafoe como Leonhard Seppala.
  • Julianne Nicholson como Constance Seppala.
  • Christopher Heyerdahl como el alcalde George Maynard.
  • Richard Dormer como el Dr. Curtis Welch.
  • Adrien Dorval como Bill Clark.
  • Madeline Wickins como Sally Burdett.
  • Michael Greyeyes como Amituk.
  • Nive Nielsen como Atiqtalik.
  • Nikolai Nikolaeff como Dan Murphy.
  • Thorbjørn Harr como Charlie Olsen.
