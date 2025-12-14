14 de diciembre de 2025 Inicio
Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

La astróloga indicó que para el próximo año habrá intuición, acción, receptividad y empuje. Qué pasará con el amor, trabajo, dinero, salud y compatibilidades.

Jimena La Torre habla sobre el dinero, la salud, amor y proyactos para el 2026

A días que finalice el año 2025, la astróloga Jimena La Torre ya puso la mirada en lo que será el próximo año y dio a conocer las predicciones de lo que le deparará a cada signo.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.
Luego de presentar su nuevo libro, su nueva guía astrológica, titulada Horóscopo 2026: Del corazón a la creación. El año de las luminarias, habló con Mañanas Argentinas por C5N lanzó las cartas y lanzó las advertencias sobre el amor, trabajo, dinero y salud para cada signo en este 2026.

Según la tarotista, el 2026 estará marcado por la influencia de las “luminarias” donde el Sol y la Luna, cuyas energías generan un contexto astral, serán ideal para que cada persona ilumine su camino personal y colectivo.

Signo por signo, las predicciones de Jimena La Torre

Aries

El 2025, es un año que tuvo un orden familiar, que tiene que ver con lo emocional en el 2025. Termina con mucho pegoteo con la familia final del año. Sin embargo, el 2026 comienza con proyectos.

“La súpercarta es la Número Uno, La Magia: es un año en donde Aries va a volver a ocupar lugares de mucho liderazgo, sobre todo después del otoño. Vuelven a hacer esos que eran y que se habían perdido un poco en estos años”, indicó y agregó: “Aries tiene que terminar el año con esa unión familiar”. El año de Aries termina el 21 de marzo cuando vuelve a iniciar el año astrológico y vuelve a iniciar el signo. Después viene un periodo de mucho liderazgo.

Tauro

Va a tener un año de paciencia, tenacidad y fortaleza. No es el mejor de los años para Tauro: será un año de tranquilidad, no de competencia. “Es un año de que si va a competir y va a tener mucha capacidad de paciencia y de buscar con tenacidad lo que tiene que buscar”. detalló.

Géminis

Terminan el año en una posición muy buena de liderazgo, muy pero muy buena. Y el año que viene es un año para amar.

“Termina el año muy arriba y el año que viene al tener la necesidad del afecto y del amor también van a tener que dar mucho para los demás”, sostuvo.

Cáncer

Carrera, éxito y acción. Es una carta que todo el tiempo los encuentra encendidos. “Es una carta siete, es una linda carta de competencia. La gente se ilusiona con el Mundial, me parece genial, pero no nos hagamos ilusiones muy muy de lleno”, subrayó.

Al mismo tiempo, remarcó que “vamos a estar y vamos a tener grandes triunfos y ojalá eso nos lleve a la meta”: “Esta carta habla, tiene la palabra éxito ahí arriba en su símbolo”.

Leo

Es un signo que se va a recontra destacar, ya que arranca el año con la Luna que pasa de Cáncer a Leo: “Leo va a estar en una posición muy buena, se la recontra va a creer. Va a pasar Júpiter a su signo a mitad del año y Leo se lleva esta súpercarta de ser el emperador total de todo lo que haga”.

Virgo

Tiene un gran don de dar, si trabaja en ser acompañante, en ser guía. “Quizás no es el año en donde Virgo dice, “yo soy el líder’, pero sí en donde se destaca desde la intuición de estar al lado de la persona indicada”, reconoció.

Libra

Se va a destacar un montón con mucha alegría.

Escorpio

Van a estar en una posición de fertilidad, que esto tiene que ver con maternar con tranquilidad los proyectos. “Hasta marzo tienen una energía que seguramente siembran y después empiezan como en la cosecha de tranquilidad que lo haga alguien de observación. No te exijas demasiado, Escorpio. Todo va a ir viniendo solo”, agregó.

Sagitario

Se va a destacar un montón: va a tener un estilo de renacimiento va a darle reinicio a muchas cosas que quizás este año si bien las hizo, no le puso toda la impronta que quería. El 2026 será mucho mejor que el 2025.

Capricornio

La carta dice que te vas de viaje por muchos lugares. Tendrán una necesidad de reinicio en muchas situaciones. Va a estar empezando todo el tiempo.

Acuario

Van a ser los grandes maestros del 2026 con llaves que se abren de todos estilos: de trabajo muy alto, de este de todo lo que tenga que ver con espiritualidad. Le va a ir muy bien en esta situación de ser el guía de los otros.

Piscis

Será un año para la Justicia: “Atentos porque la justicia es un arma de doble filo. Si vos venís haciendo las cosas bien y sos de Piscis, más o menos hasta tu cumpleaños, después vas a tener como toda esa Justicia favorable que te acompaña. Si las cosas venían como difíciles, atentos, porque la justicia te la puede jugar en contra. Así que acomodá los pensamientos, terminá bien el año, Piscis, hacé las cosas bien ahí”.

