En un partidazo, San Lorenzo cayó por 3-2 frente a Lanús en su debut en el Torneo Apertura El vigente campeón de la Copa Sudamericana sorprendió al Ciclón en el Bajo Flores y lo superó con justicia, con goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno; Cuello había descontado en dos oportunidades.







El Cali Izquierdoz metió el segundo gol de Lanús.

San Lorenzo perdió por 3-2 frente a Lanús, en el Nuevo Gasómetro por la 1ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, el Granate sorprendió al Ciclón en el Bajo Flores y ganó un partidazo; Alexis Cuello había descontado para el local en dos oportunidades.

Final del partido. pic.twitter.com/XLFU1vm9KX — San Lorenzo (@SanLorenzo) January 23, 2026 El vigente campeón de la Copa Sudamericana presentó credenciales en el primer tiempo y pasó por arriba al equipo de Damián Ayude, que arrancó dormido el partido. De una desatención defensiva del local, llegó el primer gol del partido: un pase largo de Tomás Guidara, encontró solo a Castillo que hizo pasar de largo al arquero Orlando Gill y definió como los que saben.

Enseguida, Izquierdoz metió el segundo con un potente cabezazo de pique al suelo, tras un córner de Marcelino Moreno. El Granate fue pura efectividad en el inicio del encuentro y no le dio oportunidades al Ciclón, que cambió su cara en el complemento.