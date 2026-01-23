23 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

En un partidazo, San Lorenzo cayó por 3-2 frente a Lanús en su debut en el Torneo Apertura

El vigente campeón de la Copa Sudamericana sorprendió al Ciclón en el Bajo Flores y lo superó con justicia, con goles de Castillo, Izquierdoz y Moreno; Cuello había descontado en dos oportunidades.

Por
El Cali Izquierdoz metió el segundo gol de Lanús.

El Cali Izquierdoz metió el segundo gol de Lanús.

San Lorenzo perdió por 3-2 frente a Lanús, en el Nuevo Gasómetro por la 1ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura. Con goles de Rodrigo Castillo, Carlos Izquierdoz y Marcelino Moreno, el Granate sorprendió al Ciclón en el Bajo Flores y ganó un partidazo; Alexis Cuello había descontado para el local en dos oportunidades.

El Pocho Cerutti intenta bloquear el tiro del colombiano Mosquera, de Cerro.
Te puede interesar:

San Lorenzo no pudo ganar en su último amistoso de pretemporada: 0-0 ante Cerro Porteño en Uruguay

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SanLorenzo/status/2014849534476554566&partner=&hide_thread=false

El vigente campeón de la Copa Sudamericana presentó credenciales en el primer tiempo y pasó por arriba al equipo de Damián Ayude, que arrancó dormido el partido. De una desatención defensiva del local, llegó el primer gol del partido: un pase largo de Tomás Guidara, encontró solo a Castillo que hizo pasar de largo al arquero Orlando Gill y definió como los que saben.

Enseguida, Izquierdoz metió el segundo con un potente cabezazo de pique al suelo, tras un córner de Marcelino Moreno. El Granate fue pura efectividad en el inicio del encuentro y no le dio oportunidades al Ciclón, que cambió su cara en el complemento.

alexis cuello

NOTICIA EN DESARROLLO.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El futbolista pidió jugar gratis.

Un enganche se ofreció para jugar gratis en San Lorenzo a semanas de firmar con un club internacional

El Pincha, el último campeón. 

Continúa la primera fecha del Apertura 2026: debutan San Lorenzo, Independiente y Estudiantes, el último campeón

La Liga cambió el horario de dos partidos.

Atención Racing y San Lorenzo: la Liga Profesional confirmó el cambio de horario para sus partidos

El Ministerio de Seguridad Nacional aplicará a los hinchas implicados la restricción de concurrencia a todo evento deportivo.

Drogas, un arma de fuego y municiones: el hallazgo de Gendarmería en un micro de la barra de San Lorenzo

El Ciclón cayó en su presentación en Uruguay.
play

San Lorenzo debutó con el pie izquierdo: perdió 1-0 con Cúcuta en su primer amistoso de verano

Briatore junto a Gasly y Colapinto, en la presentación oficial.

Briatore y un voto de confianza a Colapinto: "Lo veo mucho más maduro, más agresivo"

Rating Cero

El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.
play

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

El video permite apreciar la cercanía del público en una sala pequeña.
play

Día del Músico: publicaron un show inédito de Luis Alberto Spinetta en YouTube

La modelo esquivó a los periodistas mientras el actor dio su versión sobre la relación.

"Cuando me vio...": la sorprendente reacción de María Susini tras su separación de Facundo Arana

La edición 98 de los Premios de la Academia se realizará el 15 de marzo.

Oscar 2026: dónde ver las películas nominadas que ya están disponibles en las plataformas

El perfume de lujo que usa Evangelina Anderson.

Este es el perfume favorito de Evangelina Anderson: cuánto sale

Esta película de Netflix te conmueve con su trama basada en hechos reales.
play

Coraje, lealtad y sacrificio: la película oculta en Netflix que te conmueve sí o sí

últimas noticias

play
El deportista intentará subir los 508 metros en modo libre y con la transmisión en tiempo real.

Vértigo extremo: Alex Honnold escalará 508 metros sin cuerdas y Netflix lo transmitirá en vivo

Hace 4 minutos
El Cali Izquierdoz metió el segundo gol de Lanús.

En un partidazo, San Lorenzo cayó por 3-2 frente a Lanús en su debut en el Torneo Apertura

Hace 17 minutos
El soldado pertenecía al Regimiento de Infantería de Monte 28, de Tartagal, Salta.

Salta: encontraron muerto a otro soldado y ya son cinco casos en más de un mes

Hace 23 minutos
play
El diario norteamericano enumeró los logros económicos de la administración de Javier Milei.

El Washington Post destacó la "descarada" defensa de Javier Milei al capitalismo en Davos

Hace 31 minutos
Briatore junto a Gasly y Colapinto, en la presentación oficial.

Briatore y un voto de confianza a Colapinto: "Lo veo mucho más maduro, más agresivo"

Hace 59 minutos