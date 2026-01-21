Horóscopo de hoy, jueves 22 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 22 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Las predicciones de Jimena La Torre para el 2026, signo por signo

(21 de marzo al 20 de abril)

No surgirá nada serio en cuanto a los sentimientos. Buen día para llevar a cabo inversiones rentables. Sea más ordenado en la planificación de visitas a clientes. Cuidado con la garganta.

(21 de abril al 21 de mayo)

Las subidas de tono confunden a su pareja. Juegue a la lotería primitiva, le podría tocar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Procure llevar una vida más sana.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Tranquilas las cosas del corazón. Todo ese papeleo es necesario para disfrutar la herencia. Cerrará negociaciones con éxito. Pletórico de optimismo y energía que transmite a los demás.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Si hay personas que le hacen daño, ponga distancia. Momento excelente para invertir en arte. Sus proyectos profesionales se harán realidad. Los dolores lumbares pasarán con un masaje.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Estará absorbido por los asuntos domésticos. En cuestiones de dinero, debe ser más práctico. Hoy acaba con ese fatigoso y largo trabajo. Sus problemas orgánicos experimentarán una mejoría.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Plena normalidad en su corazón. Sus inquietudes económicas van en aumento. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Tras los excesos de estos días, descanse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aproveche los rayos de Venus para ampliar relaciones. Va a ser muy generoso con los que le rodean. Su capacidad para el trabajo rozará límites insospechados. Aunque se encuentre más fuerte que un roble, no se exceda.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Láncese con ilusión a esa nueva relación, sin duda acertará. Posibilidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. No deje que la desgana manche su prestigio profesional. Sentirá ligeros dolores de cabeza.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Ojo con las personas envidiosas de su situación amorosa. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Todo es positivo en el plano amoroso. Ahora lo más inteligente es no gastar. Su trabajo puede peligrar por su falta de puntualidad. Si fuma, intente disminuir el consumo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

En el amor, día muy feliz. Cuide su cartera y no malgaste el dinero. Muéstrese más seguro y le darán más trabajos. El organismo empezará a pasarle factura si comete excesos.