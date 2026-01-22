22 de enero de 2026 Inicio
Aire eléctrico en el cielo: cómo impacta el ingreso del Sol en Acuario en cada signo

Arranca la temporada acuariana: el tránsito que sacude emociones, vínculos y decisiones

¿Cómo impacta el ingreso del Sol en Acuario en cada signo?

  • Se cierra una etapa de exigencia, control y estructura rígida: empieza un clima más libre y experimental.
  • La energía colectiva se vuelve mental, inquieta y orientada al futuro.
  • Aumentan las ganas de romper rutinas, probar algo distinto y salir de lo conocido.
  • Las decisiones ya no pasan solo por lo correcto, sino por lo auténtico.

Hoy, 20 de enero, se produce un doble movimiento: el Sol ingresa en Acuario y la Luna también transita por este perfil astral. Esto marca un cambio energético fuerte: dejamos atrás la densidad capricorniana para entrar en un clima eléctrico. ¿Cómo impacta en cada signo?

Horóscopo de hoy, jueves 22 de enero

El ingreso del Sol acuariano, con el astro lunar acompañando, rompe estructuras viejas y nos empuja a pensar distinto, elegir con libertad y animarnos a lo nuevo. No es una energía cómoda, pero sí profundamente liberadora y visionaria

Clima general del día

  • Se activa el deseo de ser auténticos, pensar distinto y romper rutinas
  • Hay más ideas, intuiciones repentinas y necesidad de aire
  • Emocionalmente, se busca distancia para ver con claridad
  • Menos control, más experimentación
  • Ideal para decisiones que miran al futuro, no al pasado
Acuario

¿Cómo impacta el Sol en Acuario en cada signo?

Aries

Se activa tu vida social y tus proyectos a largo plazo. Nuevas ideas, contactos clave y ganas de ir por algo distinto.

Tauro

El foco pasa a tu trabajo, metas y exposición. Puede incomodar salir de la zona conocida, pero es crecimiento puro.

Géminis

Etapa expansiva: viajes, estudios, conversaciones que abren la cabeza. El aire acuariano te favorece muchísimo.

Cáncer

Tiempo de transformaciones profundas. Cambia tu manera de vincularte y de manejar lo emocional compartido.

Leo

El Sol ilumina tus relaciones. Se redefinen acuerdos, vínculos y formas de amar con más libertad y honestidad.

Virgo

Cambios en rutinas, trabajo y hábitos. Ideal para modernizar tu día a día y soltar exigencias innecesarias.

Libra

Se activa tu creatividad, el deseo y el disfrute. Vuelve la inspiración, las ganas de amar y expresarte sin filtros.

Escorpio

El movimiento es interno y familiar. Necesidad de cambiar dinámicas emocionales y sentir más libertad en casa.

Sagitario

Semana mentalmente activa: ideas, charlas, decisiones rápidas. Buen momento para decir lo que pensás sin vueltas.

Capricornio

Con el Sol dejando tu signo, empieza una etapa de revalorización personal y material. Menos peso, más disfrute.

Acuario

Arranca tu temporada: renacimiento, claridad y protagonismo. Con Sol y Luna en tu signo, todo se acelera.

Piscis

Tiempo de cierre, introspección y limpieza emocional. Se prepara un nuevo comienzo personal muy potente.

