Horóscopo de hoy, viernes 23 de enero

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco para este día.

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este viernes 23 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Está gastando más de la cuenta. Los vientos laborales soplan a su favor. Trabaje todo lo que quiera, pero tómese algún descanso.

(21 de abril al 21 de mayo)

Descubrirá cualidades muy gratas de su pareja. Se muestra generoso y desprendido con los demás. Acontecimientos decisivos para su carrera profesional. Se sentirá mejor si le echa un poco de humor a la vida.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No aceptará de buen grado las críticas de sus seres queridos. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Sea más generoso con los afectos. Una reparación de su vehículo le fastidia el presupuesto. Ese curso que va a emprender es un acierto. Debido a las tensiones acumuladas, tendrá insomnio.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Plena normalidad en su corazón. Sus inquietudes económicas van en aumento. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Tras los excesos de estos días, descanse.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Es importante que no confunda los sentimientos. Alguna actividad extra aumenta sus ingresos. Su tesón en el trabajo le aportará una sorpresa agradable. Duerma más horas, lo necesita.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Existe la posibilidad de que le den calabazas. Tome precauciones y así evitará pasar apuros económicos. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. Evite consumir bebidas frías, ha de cuidarse la garganta.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. No es buen día para invertir en bolsa. Siendo metódico en su trabajo, no tendrá problemas. A pesar de que su salud es envidiable, no se descuide.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Es muy importante que no confunda el amor con el sexo. Económicamente, aparece una eventual emergencia. Se acabará el agobio cuando se entreguen los pedidos. Modérese con el ejercicio o acabará agotado.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Nuevas expectativas sentimentales se confirman. Con un poco más de persuasión conseguirá ese dinero. En el trabajo, contenga sus impulsos. Puede sufrir molestias estomacales de poca importancia.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No descuide a sus amigos, serán importantes en su futuro. Dará más de lo que tiene, y su bolsillo lo lamentará. Mejoras profesionales. El esfuerzo físico que está realizando le agota las fuerzas.