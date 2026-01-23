La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

La energía del día invita a bajar defensas y dejarse atravesar por lo que se siente. Es un momento ideal para expresar emociones, escuchar al corazón y no forzar definiciones.

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos : con el Sol en Acuario y el astro pisciano durante casi todo el día, la sensibilidad está a flor de piel. Es una jornada marcada por la intuición, la empatía y las emociones profundas, ideal para abrir el corazón, ¿cuáles son los signos más impactados?

La energía pisciana potencia los amores nuevos, los encuentros que parecen casuales pero se sienten destinados y las conexiones que nacen desde lo emocional antes que desde lo racional.

Es un día para escuchar la percepción interior, no forzar definiciones y dejar que los vínculos fluyan. El transito lunar no pide certezas, sino presencia, sensibilidad y apertura al amor en todas sus formas.

Es el gran protagonista del día. La Luna en su signo amplifica la sensibilidad, el magnetismo y la capacidad de atraer vínculos alineados con lo que siente. Puede aparecer un nuevo interés amoroso o una señal clara sobre lo que desea en una relación.

Cáncer

Esta Luna activa el deseo de intimidad emocional. Favorece encuentros tiernos, conversaciones profundas y la sensación de “hogar” con alguien. Ideal para animarse a expresar sentimientos guardados.

Escorpio

La energía pisciana suaviza su intensidad y abre la puerta a vínculos más empáticos. Puede surgir un amor que conecte desde lo espiritual o emocional, rompiendo viejos patrones de control.

Tauro

Aunque no es de agua, recibe el impacto de esta Luna con ganas de compartir, enamorarse y bajar el ritmo. Puede sentirse más receptivo a nuevas historias o a dejarse cuidar.

Acuario

Con el Sol en su signo y la Luna en Piscis, se da una combinación que invita a integrar mente y emoción. Puede sorprenderse sintiendo más de lo habitual y permitiendo que alguien atraviese sus defensas.