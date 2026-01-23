23 de enero de 2026 Inicio
La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: cuáles son los signos más impactados

La energía del día invita a bajar defensas y dejarse atravesar por lo que se siente. Es un momento ideal para expresar emociones, escuchar al corazón y no forzar definiciones.

  • La combinación del Sol en Acuario y la Luna en Piscis vuelve el clima emocional más sensible y empático
  • Se favorecen los amores nuevos, las conexiones espontáneas y los encuentros que se sienten “destinados”
  • Aumenta la intuición y la capacidad de leer lo que no se dice con palabras
  • Hay mayor necesidad de contención, ternura y vínculos que conecten desde lo emocional

La Luna en Piscis de hoy impulsa amores nuevos: con el Sol en Acuario y el astro pisciano durante casi todo el día, la sensibilidad está a flor de piel. Es una jornada marcada por la intuición, la empatía y las emociones profundas, ideal para abrir el corazón, ¿cuáles son los signos más impactados?

La energía pisciana potencia los amores nuevos, los encuentros que parecen casuales pero se sienten destinados y las conexiones que nacen desde lo emocional antes que desde lo racional.

Es un día para escuchar la percepción interior, no forzar definiciones y dejar que los vínculos fluyan. El transito lunar no pide certezas, sino presencia, sensibilidad y apertura al amor en todas sus formas.

Piscis

Los signos más impactados por la Luna en Piscis

Piscis

Es el gran protagonista del día. La Luna en su signo amplifica la sensibilidad, el magnetismo y la capacidad de atraer vínculos alineados con lo que siente. Puede aparecer un nuevo interés amoroso o una señal clara sobre lo que desea en una relación.

Cáncer

Esta Luna activa el deseo de intimidad emocional. Favorece encuentros tiernos, conversaciones profundas y la sensación de “hogar” con alguien. Ideal para animarse a expresar sentimientos guardados.

Escorpio

La energía pisciana suaviza su intensidad y abre la puerta a vínculos más empáticos. Puede surgir un amor que conecte desde lo espiritual o emocional, rompiendo viejos patrones de control.

Tauro

Aunque no es de agua, recibe el impacto de esta Luna con ganas de compartir, enamorarse y bajar el ritmo. Puede sentirse más receptivo a nuevas historias o a dejarse cuidar.

Acuario

Con el Sol en su signo y la Luna en Piscis, se da una combinación que invita a integrar mente y emoción. Puede sorprenderse sintiendo más de lo habitual y permitiendo que alguien atraviese sus defensas.

