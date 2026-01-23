23 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno calificó como "muy fructífero" el viaje de Javier Milei al Foro Económico Mundial de Davos

El jefe de Estado aterrizó a primera hora del viernes luego de completar la agenda de actividades en el país europeo, donde formalizó la incorporación al Consejo de Paz, impulsado por Donald Trump. En su discurso ante el círculo rojo defendió su gestión y cuestionó en duros términos al socialismo.

Javier Milei ya está en el país. 

Carlos Casares renunció a la titularidad del Ente Nacional Regulador del Gas.
"Ya de vuelta en el Ministerio. Muy fructífero viaje a Davos", publicó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X, donde destacó que el Presidente "se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad".

"Cada vez más respetado y escuchado. Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios", completó.

Dese Casa Rosada, la presencia del Jefe de Estado en Davos se analiza como un momento clave en la gestión libertaria clave para dejar un mensaje de alineamiento ideológico y de previsibilidad al interior, en tiempos donde a nivel local el Gobierno busca llevar a cabo reformas estructurales en material laboral y económica que buscará aprobar en el Congreso.

Javier Milei habló sobre la situación de Nahuel Gallo en Venezuela

"Estamos viendo es que se están liberando los distintos presos políticos, lo cual aplaudimos y esperamos que termine de liberar a todos", señaló en un primer momento el Presidente a la agencia Bloomberg.

Para luego referirse en concreto a la situación del gendarme argentino detenido hace más de un año y sobre el cual no se tiene noticias acerca de su estado de salud: "Nosotros estamos particularmente preocupados por la situación de Nahuel Gallo". "En la medida que nosotros vemos cómo está evolucionando positivamente la situación, tenemos esperanzas de que nahuel vuelta a estar con nosotros en Argentina”, agregó.

En relación a la intervención de los Estados Unidos en el país del caribe, luego de la detención de Nicolás Maduro, Milei respaldó dicha decisión al señalar que "lo que se está haciendo es lo correcto, es lo que se puede hacer, es el camino para la transición democrática".

"Desde mi punto de vista después de la reconstrucción ya habrá lugar para la transición democrática. Al margen del aprecio enorme que yo tengo de Corina Machado, que es una amiga y una gran defensora de la libertad, pero se necesita de este procedimiento y que sea exitoso. Por apurarse, se termina retrocediendo”, completó sobre la lider venezolana y última ganadora del Premio Nobel de la Paz.

