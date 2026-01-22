¿Otro paro de colectivos en el AMBA? Se suspendió la paritaria de la UTA y crece la tensión con el Gobierno La Unión Tranviarios Automotor mantiene los desacuerdos con los empresarios, por lo que continúa vigente la posibilidad de una nueva medida de fuerza en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Por + Seguir en







La UTA podría convocar a un nuevo paro de colectivos en el AMBA.

La negociación paritaria entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresariales fue suspendida hasta el martes, por lo que se mantiene vigente la posibilidad de que el gremio convoque a un nuevo paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El periodista Andrés Lerner se refirió en Minuto Uno, por C5N, al conflicto por el cual podría realizarse una nueva medida de fuerza: "Se suspendió la paritaria de la UTA hasta el martes que viene y crecen las amenazas de un paro de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Hay una puja muy grande entre lo que cuesta el boleto de colectivo, lo que el Gobierno pone en materia de subsidios y lo que las empresas le ofrecen a los trabajadores".

En tal sentido, marcó las diferencias entre las partes. "Las empresas les ofrece un 1% a los trabajadores con una inflación que en los últimos meses viene bien por arriba del 2%. Los sindicatos consideraron la oferta del sector empresarial como una burla", expresó.

Roberto Fernández Roberto Fernández, secretario general de la UTA. Según consignó el sitio 0221, el gremio cuyo secretario general es Roberto Fernández expuso una "última versión de propuesta de incremento salarial" este jueves, en el marco de una reunión citada por la Secretaría de Trabajo. Por su parte, el sector empresarial afirmó que pretende una "justa recomposición salarial", aunque supeditaron el incremento a una actualización de costos por parte del Gobierno.

En tanto, el conflicto se mantiene en medio de las modificaciones en la Secretaría de Transporte, tras la renuncia de Luis Pierrini al frente del organismo por motivos personales. En su lugar estará Fernando Herrmann, un arquitecto que tendrá su primera experiencia en el sector público.