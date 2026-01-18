Luna Nueva en Capricornio: qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy según la astrología

Luna nueva en Capricornio: ¿qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy?.
La Luna Nueva se da en Capricornio, signo asociado a la estructura y el sostén del cuerpo.
Es un momento para escuchar señales físicas y no exigir de más.
Ideal para prevenir molestias, descansar mejor y comenzar hábitos corporales sostenibles.
La clave del momento: constancia, cuidado y conciencia corporal, sin forzar.
Luna Nueva en Capricornio: la lunación marca un momento ideal para iniciar hábitos más conscientes y responsables, también en relación con el cuerpo. Desde la astrología, cada signo rige zonas físicas específicas y, cuando hay una lunación, esas áreas pueden volverse más sensibles o pedir atención extra: ¿qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy?.
El signo del cabrito es el signo de la estructura, el sostén y la resistencia. Por eso, esta Luna Nueva invita a frenar, escuchar el cuerpo y fortalecer la base desde un lugar más amoroso y preventivo.
Qué hacer durante esta Luna Nueva
Priorizar descanso y estiramientos suaves
Cuidar la postura al sentarse o trabajar
Evitar sobrecargas físicas innecesarias
Iniciar rutinas sostenibles de movimiento y autocuidado
Las zonas del cuerpo más sensibles con la Luna Nueva en Capricornio
Durante esta lunación, conviene prestar especial atención a:
Rodillas, que pueden sentirse más cargadas o rígidas
Articulaciones, sobre todo si hay sobreesfuerzo o movimientos repetitivos
Columna vertebral, en especial la zona lumbar y dorsal
Músculos espinales, donde suele acumularse tensión emocional
Rótula, sensible a impactos y malas posturas
En astrología, Capricornio representa la estructura física y simbólica: aquello que nos mantiene en pie y nos permite avanzar a largo plazo. Cuando la Luna se renueva en este signo, el cuerpo suele reflejar la necesidad de orden, descanso y cuidado consciente.