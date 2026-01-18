18 de enero de 2026 Inicio
Luna Nueva en Capricornio: qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy según la astrología

Esta lunación recuerda que el verdadero progreso no es forzar, sino construir con constancia, empezando por el propio cuerpo.

Por
Luna nueva en Capricornio: ¿qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy?. 

  • La Luna Nueva se da en Capricornio, signo asociado a la estructura y el sostén del cuerpo.
  • Es un momento para escuchar señales físicas y no exigir de más.
  • Ideal para prevenir molestias, descansar mejor y comenzar hábitos corporales sostenibles.
  • La clave del momento: constancia, cuidado y conciencia corporal, sin forzar.

Luna Nueva en Capricornio: la lunación marca un momento ideal para iniciar hábitos más conscientes y responsables, también en relación con el cuerpo. Desde la astrología, cada signo rige zonas físicas específicas y, cuando hay una lunación, esas áreas pueden volverse más sensibles o pedir atención extra: ¿qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy?.

Aunque todos los perfiles astrales sienten esta energía de orden y enfoque, hay cuatro que reciben un impulso especial.
El signo del cabrito es el signo de la estructura, el sostén y la resistencia. Por eso, esta Luna Nueva invita a frenar, escuchar el cuerpo y fortalecer la base desde un lugar más amoroso y preventivo.

Qué hacer durante esta Luna Nueva

  • Priorizar descanso y estiramientos suaves
  • Cuidar la postura al sentarse o trabajar
  • Evitar sobrecargas físicas innecesarias
  • Iniciar rutinas sostenibles de movimiento y autocuidado
capricornio

Las zonas del cuerpo más sensibles con la Luna Nueva en Capricornio

Durante esta lunación, conviene prestar especial atención a:

  • Rodillas, que pueden sentirse más cargadas o rígidas
  • Articulaciones, sobre todo si hay sobreesfuerzo o movimientos repetitivos
  • Columna vertebral, en especial la zona lumbar y dorsal
  • Músculos espinales, donde suele acumularse tensión emocional
  • Rótula, sensible a impactos y malas posturas

En astrología, Capricornio representa la estructura física y simbólica: aquello que nos mantiene en pie y nos permite avanzar a largo plazo. Cuando la Luna se renueva en este signo, el cuerpo suele reflejar la necesidad de orden, descanso y cuidado consciente.

