Luna Nueva en Capricornio: qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy según la astrología Esta lunación recuerda que el verdadero progreso no es forzar, sino construir con constancia, empezando por el propio cuerpo.







Luna nueva en Capricornio: ¿qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy?.

La Luna Nueva se da en Capricornio, signo asociado a la estructura y el sostén del cuerpo.

Es un momento para escuchar señales físicas y no exigir de más.

Ideal para prevenir molestias, descansar mejor y comenzar hábitos corporales sostenibles.

La clave del momento: constancia, cuidado y conciencia corporal, sin forzar. Luna Nueva en Capricornio: la lunación marca un momento ideal para iniciar hábitos más conscientes y responsables, también en relación con el cuerpo. Desde la astrología, cada signo rige zonas físicas específicas y, cuando hay una lunación, esas áreas pueden volverse más sensibles o pedir atención extra: ¿qué partes del cuerpo conviene cuidar hoy?.

El signo del cabrito es el signo de la estructura, el sostén y la resistencia. Por eso, esta Luna Nueva invita a frenar, escuchar el cuerpo y fortalecer la base desde un lugar más amoroso y preventivo.

Qué hacer durante esta Luna Nueva

Priorizar descanso y estiramientos suaves

Cuidar la postura al sentarse o trabajar

Evitar sobrecargas físicas innecesarias

Iniciar rutinas sostenibles de movimiento y autocuidado capricornio Las zonas del cuerpo más sensibles con la Luna Nueva en Capricornio Durante esta lunación, conviene prestar especial atención a: