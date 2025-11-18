18 de noviembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, miércoles 19 de noviembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conoce lo que te depara el horóscopo para este miércoles 19 de noviembre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Buscará un acercamiento y las relaciones familiares mejorarán. Si quiere ahorrar, guarde una cantidad fija cada mes. En el trabajo, todo lo que inicie hoy será un éxito. Si aparece algún dolorcillo, será pasajero.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

No hay demasiada estabilidad en el amor; sea comprensivo. Procure reducir gastos. Jornada positiva en el terreno laboral. Abandone esa obsesión con la salud, es perfecta.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Comparta más cosas con su pareja y verá la vida de otro color. Le ofrecerán un negocio en el que no es oro todo lo que reluce. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Va a sentirse fuerte y con buen ánimo.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Posibilidad de enamoramiento platónico. Puede beneficiarle la compra de bienes inmuebles. En sus manos caerá un proyecto laboral muy estimulante. Cuidado, podría ingerir algún alimento que no tolera bien.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Sea prudente cuando cuente un problema a su pareja. Interesantes relaciones con personas poderosas. Necesita nuevas responsabilidades profesionales. Molestias relacionadas con el estómago.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Tenga más sensibilidad, especialmente con sus amigos. Gaste siempre una moneda menos de lo que gane. En el trabajo, manténgase en un plano discreto. Está débil de salud, aliméntese mejor.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Llegará a su vida una persona muy especial. Ahorre para evitar disgustos en un futuro. Supérese a sí mismo, seguro que sus jefes se lo recompensarán. Protéjase la garganta si sale por la noche.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Inclinación a vivir nuevas experiencias amorosas. Muy buena fortuna en los juegos de azar. Cabeza muy lúcida y con buenas ideas laborales. Camine una hora diaria, aliviará sus calambres.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Muy efusivo con todas las personas que le rodean. La suma de dinero que espera llegará tarde. Complicaciones en el trabajo, razone antes de actuar. Muy fuerte de salud.

