La nieta de Susana Giménez blanqueó su noviazgo con un destacado jugador de Boca: ¿de quién se trata? Una foto en redes sociales confirmó el rumor: Lucía Celasco, hija de "Mecha", y el defensor xeneize se mostraron juntos y ratificaron el romance, que ya se comentaba en el mundo del espectáculo y el deporte.







La nieta de Susana y Figal, jugador de Boca, juntos.

Desde hace varios meses, Lucía Celasco, la nieta de Susana Giménez, está en boca de todos los periodistas de espectáculos (y también los deportivos) por los fuertes de rumores de noviazgo con el jugador de Boca Juniors, Nicolás Figal. Sin embargo, no existían registros fotográficos que los muestren juntos. Este martes, con una imagen en redes sociales de ambos en una misma foto y sin presencia de terceros, finalmente, dejaron los "comentarios de pasillo" de lado y tomaron la decisión de mostrar su amor ante todo el mundo.

La historia de Instagram de Nicolás Figal con Lucía Celasco que confirma el romance. La confirmación del romance, que sorprendió a muchos por la unión entre el linaje de la televisión argentina y una figura de uno de los clubes de fútbol más grandes del país, ocurrió de la manera más moderna: con una historia de Instagram. La imagen, que compartió inicialmente Figal y reposteó Celasco, los muestra muy cerca después de un desayuno, en algún bar de Buenos Aires.

El noviazgo se convierte en un nuevo tema de conversación en el mundo del espectáculo, ya que Figal no solo es una figura relevante en el plantel de La Ribera, sino que la nieta de Susana tiene proyección y futuro en la moda argentina, tanto con su emprendimiento de ropa, como sus frecuentes presencias en eventos de alta costura. La primera foto juntos, inevitablemente, estará bajo el ojo de los paparazzi y el interés mediático.

Mientras Figal se concentra en los desafíos deportivos de Boca Juniors, que ya se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo, Lucía se encuentra un punto álgido en su carrera, en el que alterna sus compromisos de modelaje con su propio emprendimiento de indumentaria. Este cruce entre el deporte y el espectáculo es un fenómeno recurrente, pero adquiere una dimensión especial al conectar a una figura del fútbol de uno de los principales clubes de nuestro país con el entorno íntimo de la diva de los teléfonos.

Nicolás Figal y Lucía Celasco: el encuentro previo que alimentó los rumores sobre su relación Tiempo antes de la historia de Instagram del jugador de Boca, Lucía Celasco y Nicolás Figal fueron vistos juntos en la noche porteña, lo que alimentaba las especulaciones sobre un vínculo cada vez más cercano. Semanas atrás se viralizó un video de ambos asistiendo al mismo evento en un reconocido boliche de la costanera de la Ciudad de Buenos Aires, punto habitual de encuentro para figuras del espectáculo y el deporte.