15 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana

Son dos días que mezclan romanticismo y mucha intensidad: varios signos pueden vivir un flechazo, un reencuentro o el inicio de algo que los sorprenda.

Por
Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana.

Luna en Libra: los signos que se enamoran este fin de semana.

  • Luna en Libra: vibra romántica, social y disponible para el encuentro.
  • Sol en Escorpio: suma intensidad, profundidad y emociones fuertes.
  • Fin de semana ideal para flechazos, confesiones y conexiones inesperadas.
  • Varios signos pueden enamorarse o reactivar un vínculo especial.

Este fin de semana llega con una energía suave, romántica y súper disponible para el encuentro. La Luna en Libra, signo del equilibrio, las parejas y la belleza, activa nuestra necesidad de conectar, conversar y abrir el corazón. Los signos que se enamoran este fin de semana.

El astro nocturno de este sábado 15 y domingo 16 activa el terreno de los vínculos
Te puede interesar:

¿Cuáles son los signos mas sensibilizados con la Luna en Libra del fin de semana?

Pero —como siempre pasa cuando la Luna pasa por Libra— algunos perfiles astrales están mucho más predispuestos a caer en flechazos de cupido, ilusionarse o vivir un crush express.

Y es clave recordar que el Sol en Escorpio sigue aportando intensidad, profundidad emocional y una vibración casi detectivesca que hace que nada sea superficial. Por eso, aunque la Luna libriana trae suavidad, encanto y romanticismo, la energía escorpiana agrega un matiz poderoso: si te gusta alguien este fin de semana, te va a gustar en serio. Todo se siente más fuerte, más verdadero y más inevitable. Es el combo perfecto entre el flechazo liviano de Libra y la pasión magnética de Escorpio.

libra

Los signos que se enamoran con la Luna en Libra este fin de semana

Libra: listos para decir “sí”

  • Con la Luna en su signo, los librianos están magnéticos, coquetos y con ganas de encontrar eso que les falta. Si aparece alguien con buena charla y estética linda… se enamoran en 3, 2, 1.

Géminis: conversaciones que terminan en crush

  • El aire en el cielo los enciende. Todo lo conversado este fin de semana puede transformarse en conexión emocional. Un match mental puede derivar en algo más profundo.

Acuario: esa chispa inesperada

  • La Luna en un signo de aire los vuelve más receptivos, más sensibles y más abiertos. Un encuentro casual puede convertirse en el inicio de algo importante.

Leo: vistos, valorados y deseados

  • Libra les activa el área del reconocimiento. Si alguien los mira “como si fueran el sol”, Leo cae rendido. La energía del finde los hace sentir especiales… y eso les abre el corazón.

Sagitario: amor con sorpresa

  • El clima liviano y lúdico del fin de semana les da ganas de decir que sí a planes espontáneos. Y en esos movimientos pueden aparecer personas clave. Romance + aventura = combo irresistible.

Bonus: ¿Qué trae esta Luna para todos?

  • Más ganas de estar con otros
  • Charla profunda con tono suave
  • Atracción por la belleza y los gestos afectivos
  • Deseo de equilibrio emocional

Noticias relacionadas

Enterate que deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado15 de noviembre

El novilunio nos invita a mirar de frente lo que necesita transformarse para seguir creciendo. 

Luna Nueva en Escorpio de noviembre: ¿cómo impacta a todos los signos?

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre

Este jueves 13 de noviembre, la Luna transita por Virgo, un signo de tierra asociado al orden

Tres signos reciben una dosis de claridad: la Luna en Virgo los potencia hoy

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre

La astróloga más querida de la televisión revela lo que los astros preparan para este miércoles 12 de noviembre de 2025.

El horóscopo de Esperanza Gracia para este miércoles 12 de noviembre: predicciones signo por signo

Rating Cero

El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.
play

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Esta serie aborda temas como el racismo y la desinformación.
play

Netflix: el apasionante policial que se está robando las miradas con solo 8 capítulos

El aroma favorito de Karol G se volvió uno de los más buscados del país.

Este es el perfume favorito de Karol G: cuánto sale en Argentina

Un thriller danés que ganó popularidad en Netflix.
play

Es una miniserie de Netflix y te atrapa con la investigación y el suspenso que propone

Se rumorea que el conocido actor engañó a su pareja 

Chris Evans afronta rumores de infidelidad tras la llegada de su primer hijo: ¿qué pasó?

La película está entre lo más visto de Netflix.
play

Esta película tiene escenas filmadas en Argentina, la protagoniza Will Smith y es de lo más visto de Netflix: cuál es

últimas noticias

Mario Puzo: notas del diario de un escritor sin éxito

Mario Puzo: las amargas reflexiones del autor de El Padrino antes de escribir su obra maestra

Hace 30 minutos
El jurado popular llegó a un veredicto contra los 7 imputados.

Caso Cecilia Strzyzowski: el jurado popular declaró culpables a Marcela Acuña, César y Emerenciano Sena

Hace 48 minutos
La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

La VTV tendrá un recargo del 35% por circular con el trámite vencido: cuándo se implementa

Hace 59 minutos
play
El catálogo de Netflix se agranda con una serie venida de oriente con una historia de humor y romance apasionado, se trata del nuevo K-drama ‘Un beso con chispa’.

K-drama tendencia: de qué se trata Un beso con chispa, la serie que es lo más visto de Netflix

Hace 59 minutos
ChatGPT gasta más energía que Google.

¿Sabías la cantidad de electricidad que consume una consulta de ChatGPT? Supera por mucho a una en Google

Hace 1 hora