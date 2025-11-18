Si te preguntás qué te deparan los planetas hoy, acá van las predicciones signo por signo.

Este martes 18 de noviembre llega con movimientos celestiales que invitan a la introspección, la claridad y las decisiones importantes. Esperanza Gracia comparte qué energía acompaña a cada signo y cómo aprovecharla. ¿Qué dicen los astros?

Cada día, la reconocida astróloga y tarotista Esperanza Gracia revela cuáles son las fuerzas cósmicas que influyen en tu ánimo, tus vínculos y tus oportunidades. El día de hoy se presenta con una Luna menguante y aspectos clave que pueden ayudarte a soltar cargas, ordenar ideas y dar pasos firmes hacia lo que querés construir.

Es clave saber que este clima emocional también está influido por la Luna Nueva en Escorpio, que se perfecciona el 20 de noviembre y ya empieza a sentirse: una energía de renacimiento, decisiones profundas y cortes definitivos que afecta a todos los signos.

Arrancás el día con energía, aunque algún imprevisto podría frenarte. No lo tomes como un obstáculo: te sirve para reordenar prioridades. Liberarte de hábitos o vínculos que te limitan será clave.

Tauro

Hablar te va a traer alivio. Una conversación pendiente o una aclaración necesaria pueden abrirte un camino nuevo. La energía lunar te estabiliza y te devuelve seguridad emocional.

Géminis

Puede haber envidias o personas que no celebran tus logros, pero tu inteligencia te mantiene firme. La Luna te invita a cuidar tu cuerpo y tu mente: un cambio saludable te hará bien.

Cáncer

La Luna menguante activa tus emociones, pero Júpiter en tu signo te protege siempre. Evitá absorber cargas ajenas. Poné límites y cuidá tu espacio interior.

Leo

Marte te da fuerza, decisión y magnetismo. Este es un gran día para avanzar, resolver asuntos familiares o sanar algo que venía pesando. Encontrás claridad donde antes había duda.

Virgo

Necesitás hablar desde el corazón. Decir lo que sentís abre puertas que parecían cerradas. Un logro importante podría beneficiarte a vos y a quienes te rodean.

Libra

La Luna en tu signo te impulsa a ordenar tus ideas y tu economía. Nuevas oportunidades pueden surgir si te organizás y enfocás tu energía en lo que querés realmente.

Escorpio

¡Feliz cumpleaños si hoy es tu día! Con el Sol y Venus en tu signo, vivís una etapa poderosa para atraer oportunidades, abrir caminos y fortalecer vínculos. Lo que empieces ahora te dará mucha felicidad.

Sagitario

Es momento de cerrar ciclos antes de la llegada del Sol a tu signo. Se activa un período brillante para tomar decisiones valientes, viajar, empezar proyectos y confiar en tu intuición.

Capricornio

Te sentís fuerte, estable y enfocado. Lo que inicies hoy va a durar. Podés sumar nuevas amistades o contactos que iluminen tu camino y te acompañen en los próximos meses.

Acuario

La Luna favorece tus planes y te da claridad estratégica. Nadie defenderá tus intereses como vos mismo: tomá las riendas. Algo que anhelás hace tiempo empieza a tomar forma.

Piscis

Venís absorbiendo energías ajenas y eso te cansó. Soltá lo que no te pertenece. Al hacerlo, recuperás fuerza y aparece un camino nuevo que te devuelve paz y sensibilidad renovada.