Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, martes 6 de enero de 2026.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este martes 6 de enero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo de hoy, lunes 5 de enero de 2026

(21 de marzo al 20 de abril)

Aprenda a valorar los pequeños detalles de su pareja. Un amigo le ayuda a resolver sus problemas financieros. Haga algún curso para superarse en su trabajo. Cuando vea los resultados de su dieta se alegrará.

(21 de abril al 21 de mayo)

Agobio por cuestiones del corazón. Está gastando como si fuera millonario y no lo es. Se presentan oportunidades para crecer laboralmente. Riesgo de algún daño al hacer deporte.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Sus hijos le proporcionan momentos de intensa felicidad. Posibles ganancias a través de sus familiares. Ponga en marcha la iniciativa laboral largamente deseada. Moderación con la ingesta de alcohol.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Alguien está intentando jugar con sus sentimientos. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. En el plano laboral, muestre su talento a las personas adecuadas. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

El amor será el aspecto más brillante del día. Confórmese con lo que tiene, ser ambicioso es peligroso. La jornada laboral vendrá marcada por el aprendizaje. Si le gusta bailar, es un buen ejercicio.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Buenas noticias de alguien a quien quiere mucho. Invierta en objetos de valor y en operaciones rápidas. Si cambia de trabajo, elija el que le ofrezca mejor futuro. En su vida cotidiana, introduzca algo más de actividad física.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Debe dar un margen de confianza a su pareja. Céntrese en lo necesario y no malgaste su dinero. No permita que el trabajo se convierta en una pesadilla. Alivie las tensiones realizando un poco de baile.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Mucha actividad social, lo cual posibilitará nuevas amistades. La estabilidad financiera llega por fin. Laboralmente, le reconocerán sus méritos anteriores. Tome zumo de naranja, la vitamina C es muy necesaria.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Reencuentro casual con un antiguo amor. No es el momento idóneo para derrochar su dinero. Le surgirán dificultades para conseguir un ascenso. Buen momento para un chequeo médico.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su vida sentimental no va nada mal. Si le deben dinero, se lo van a devolver. Los comentarios de sus compañeros no deben afectarle. Hoy necesita ponerse las pilas, salga de casa.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Su relación sentimental necesita un ritmo más tranquilo. No tome decisiones arriesgadas para su dinero. Profesionalmente, consigue sus fines y proyectos. Necesita actividad deportiva para recuperarse físicamente.