3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo este martes 3 de marzo

El astrólogo Víctor Florencio, compartió las predicciones para una jornada atravesada por el plenilunio y el eclipse lunar total que impacta en el amor, la salud y el trabajo de los signos del zodíaco.

Por
Horóscopo del Niño Prodigio: el reconocido astrólogo Víctor Florencio compartió sus predicciones para este martes 3 de marzo de 2026

Horóscopo del Niño Prodigio: el reconocido astrólogo Víctor Florencio compartió sus predicciones para este martes 3 de marzo de 2026

  • El Plenilunio y el Eclipse Lunar Total marcan un día de revelaciones y cierres emocionales.
  • Momento para revisar la rutina, el trabajo y el equilibrio entre lo personal y lo profesional.
  • La energía invita a la introspección y a escuchar las señales del cuerpo.
  • Pueden surgir definiciones importantes en temas laborales o económicos.

Horóscopo del Niño Prodigio: el reconocido astrólogo Víctor Florencio compartió sus predicciones para este martes 3 de marzo de 2026, una jornada marcada por el Plenilunio y un Eclipse Lunar Total que impacta en el amor, la salud y el trabajo. Enterate qué energías movilizan a tu signo y cómo aprovecharlas.

Descubrí tu horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según tu signo.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo

En su sitio oficial, Víctor Florencio, conocido popularmente como el Niño Prodigio, publicó las predicciones signo por signo para este martes atravesado por un Eclipse Lunar Total.

La energía del plenilunio invita a reflexionar sobre la rutina, el bienestar físico y el equilibrio emocional. Si aparecen señales en la salud o tensiones en el trabajo, el mensaje es claro: integrar lo espiritual a lo cotidiano será clave para sanar y avanzar.

Esta semana, el Eclipse Lunar Total marca cierres, revelaciones y decisiones importantes. La recomendación general es escuchar las señales internas, priorizar la salud emocional y tomar decisiones con conciencia.

Qué le depara a cada signo este martes 3 de marzo según el Niño Prodigio

Géminis

Los asuntos del hogar y la familia ocupan el centro de la escena. Es posible que surjan ideas de mudanzas, arreglos o cambios en tu espacio. Ordenar tu entorno te ayudará a mejorar tu calidad de vida y a sostener tus metas personales.

Cáncer

Se activan contactos con el exterior: mensajes desde lejos, viajes cortos o visitas inesperadas. También crece el interés por lecturas espirituales. El eclipse te impulsa a ampliar tu mirada y renovar tu forma de pensar.

Aries

Podrías sentir cierta inquietud difícil de explicar. El cuerpo habla y necesita descanso. Bajar el ritmo, practicar yoga o realizar pausas conscientes será fundamental para equilibrar mente y emociones.

Tauro

Es momento de mostrar lo que amás sin reservas. Al compartir tus talentos y pasiones, fortalecés vínculos y abrís nuevas oportunidades. Salir del anonimato traerá una sensación profunda de plenitud.

Leo

Podrían llegar ingresos inesperados que te permitan resolver asuntos económicos. Se abre una etapa de mayor claridad financiera. Si aparece una oportunidad de negocio, analizala con calma antes de decidir.

Virgo

El eclipse impacta directamente en tu signo y marca decisiones importantes en el amor y las asociaciones. Es tiempo de fijar postura, pero sin cerrar el diálogo. Lo que hagas ahora tendrá efectos a largo plazo.

Libra

La introspección será clave. Detectar qué situaciones afectan tu bienestar te permitirá hacer una limpieza emocional. Alejarte de ambientes pesados te ayudará a recuperar energía.

Escorpio

Tu magnetismo se potencia y tu entorno social se activa. Reuniones y encuentros traen dinamismo. Personas prácticas podrían brindarte apoyo para concretar proyectos personales.

Capricornio

Se presentan oportunidades de crecimiento: becas, viajes o trámites que avanzan favorablemente. Contarás con el respaldo de alguien cercano que será fundamental en esta etapa.

Sagitario

Un objetivo por el que trabajaste durante mucho tiempo comienza a dar frutos. Reconocimientos y avances profesionales elevan tu autoestima. La familia será tu sostén emocional.

Acuario

Ingresos vinculados a acuerdos, herencias o negociaciones pueden aparecer. También es un buen momento para revisar hábitos y dejar atrás patrones que ya no suman.

Piscis

Las relaciones quedan bajo la lupa. Es tiempo de evaluar reciprocidad y compromiso. Si el vínculo nutre, fortalecelo; si no, soltá con madurez y claridad.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Rating Cero

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

¿De qué se trata El mentalista, la histórica serie que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias?
play

De qué se trata El mentalista, la histórica serie de la TV que ahora se puede ver en Netflix y está entre las tendencias

Con una historia cálida, actuaciones sólidas y una mirada sensible sobre el amor en la madurez, Memorias de Manhattan se convierte en una de esas películas ideales para quienes buscan una propuesta emotiva y reflexiva en Netflix.
play

Un matrimonio grande se debe mudar de su departamento y comienza a recordar su historia: esta es la emotiva película que es tendencia en Netflix

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con Stephanie Cayo

¿Nueva pareja? Alejandro Sanz estaría en una relación con la actriz Stephanie Cayo

Ashley Tisdale, actriz de Disney devenida empresaria y madre en 2026. 

Qué fue de la vida de Ashley Tisdale, la actriz rubia que brilló en Disney con High School Musical

La conductora reveló qué pasaría en 2026 con la figura de Telefe.

"No se lo esperan...": Yanina Latorre filtró cuál es el futuro de Susana Giménez en televisión

últimas noticias

Ferias imperdibles de Buenos Aires.

Cuales son las mejores ferias y mercados para comprar artesanías en Buenos Aires

Hace 17 minutos
Brownies saludables en Air Fryer, húmedos y crocantes.

Sencilla y deliciosa: así es la receta de brownies saludables que se puede hacer en la air fryer

Hace 17 minutos
Comenzó el juicio oral por el hundimiento del ARA San Juan y declararán 100 testigos.

Juicio oral por ARA San Juan: la fiscalía sostuvo que era "una tragedia previsible"

Hace 21 minutos
Héctor Guerrero y Pablo Grillo.

Caso Pablo Grillo: Casación ratificó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero

Hace 23 minutos
Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

Hace 34 minutos