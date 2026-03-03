Horóscopo de hoy, miércoles 4 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 3 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo este martes 3 de marzo

Aries hoy será un día ideal para viajar o mudarte. Es posible que haya nuevas aventuras en puerta: las uniones serán beneficiosas. Ojo: prestá atención a todo, porque podrían llegar nuevas oportunidades a tu vida. Deberás escuchar los consejos de quienes te quieren, aunque luego no los sigas.

Tauro es posible que se presenten algunas sorpresas, pero podrás lograr tus objetivos si actúas con determinación. Tu personalidad hoy será activa, con habilidad para resolver diferencias y rechazar limitaciones. Sabrás discernir para ver las cosas con claridad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Te espera un día difícil, con tensiones sobre todo en el ámbito familiar. Actuar de forma responsable evitará discusiones. Adoptá una posición responsable aunque los demás te vean demasiado estricto.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy es un día algo difícil en el que los retrasos y la falta de comunicación podrían complicar tus relaciones. Puede que te muestres algo inflexible, exigente y crítico-a con los demás. También puede surgir problemas que tendrás que resolver; y cuida tus relaciones amorosas porque también se verán sacudidas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es posible que hoy sientas que todos están en tu contra. Te agobian los problemas pero deberás ser responsable y cumplir con tus obligaciones en el ámbito familiar. Ojo, podrías tener un conflicto entre tu ego y las emociones; será necesario que equilibres estos dos aspectos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo te espera un día complicado para el corazón y todas las relaciones humanas. No confrontes a tus superiores. Analizá tus emociones para encontrar un rumbo positivo y encausar conflictos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy todos te buscarán pelea. Mantenerte un paso adelante y ser precavido es la clave. No recurras a la violencia para resolver conflictos. Poné la energía en razonar y actuar con determinación. Tus emociones serán profundas, pero dependen de cómo te tomes las cosas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio no es un día tan malo ya que tendrás maestría y agilidad en el trabajo.Pero ojo, podrían producirse variaciones en tu temperamento, nada nuevo pero a tener cuidado porque serás influenciable. Por otro lado, tu lado pasional puede llevarte a cometer excesos Cuidado porque será un día donde te atraerán los placeres físicos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario puede que tengas un día difícil y tenso en diferentes sentidos, sentimentales, laborales y financieros. El día puede cambiar si manejas tu energía y sin querer tener el control sobre todo lo que suceda. No te conviene discutir ni entrar en polémicas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio cuidá el bolsillo ya que hoy podría haber alteraciones económicas. En el terreno social, tendrás dificultades para abrirte a las relaciones con los demás, y te podrá algo inseguro. Finalmente, también podrías sentir una falta de acierto en los proyectos que quieres desarrollar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario te espera un día difícil. Todos quieren tu opinión pero no malgastes tu energía. Utiliza tu ingenio y agilidad mental para tener aciertos en el terreno profesional. Tendrás que tener muy presente que con la lucha continua lograrás el éxito que deseas. A ser constante para abrazar la recompensa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

¡Cuidado con los impulsos hoy, Piscis! Es posible que los problemas se presenten en el ámbito de tus relaciones sentimentales; si idealizas demasiado a tu pareja, luego te pegarás de lleno con la verdad. Pensá antes de darlo todo.