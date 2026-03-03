3 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, miércoles 4 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 3 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Horóscopo del Niño Prodigio: el reconocido astrólogo Víctor Florencio compartió sus predicciones para este martes 3 de marzo de 2026
Te puede interesar:

Horóscopo del Niño Prodigio: qué le depara a cada signo este martes 3 de marzo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Aries hoy será un día ideal para viajar o mudarte. Es posible que haya nuevas aventuras en puerta: las uniones serán beneficiosas. Ojo: prestá atención a todo, porque podrían llegar nuevas oportunidades a tu vida. Deberás escuchar los consejos de quienes te quieren, aunque luego no los sigas.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro es posible que se presenten algunas sorpresas, pero podrás lograr tus objetivos si actúas con determinación. Tu personalidad hoy será activa, con habilidad para resolver diferencias y rechazar limitaciones. Sabrás discernir para ver las cosas con claridad.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Te espera un día difícil, con tensiones sobre todo en el ámbito familiar. Actuar de forma responsable evitará discusiones. Adoptá una posición responsable aunque los demás te vean demasiado estricto.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer hoy es un día algo difícil en el que los retrasos y la falta de comunicación podrían complicar tus relaciones. Puede que te muestres algo inflexible, exigente y crítico-a con los demás. También puede surgir problemas que tendrás que resolver; y cuida tus relaciones amorosas porque también se verán sacudidas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es posible que hoy sientas que todos están en tu contra. Te agobian los problemas pero deberás ser responsable y cumplir con tus obligaciones en el ámbito familiar. Ojo, podrías tener un conflicto entre tu ego y las emociones; será necesario que equilibres estos dos aspectos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Virgo te espera un día complicado para el corazón y todas las relaciones humanas. No confrontes a tus superiores. Analizá tus emociones para encontrar un rumbo positivo y encausar conflictos.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra hoy todos te buscarán pelea. Mantenerte un paso adelante y ser precavido es la clave. No recurras a la violencia para resolver conflictos. Poné la energía en razonar y actuar con determinación. Tus emociones serán profundas, pero dependen de cómo te tomes las cosas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio no es un día tan malo ya que tendrás maestría y agilidad en el trabajo.Pero ojo, podrían producirse variaciones en tu temperamento, nada nuevo pero a tener cuidado porque serás influenciable. Por otro lado, tu lado pasional puede llevarte a cometer excesos Cuidado porque será un día donde te atraerán los placeres físicos.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario puede que tengas un día difícil y tenso en diferentes sentidos, sentimentales, laborales y financieros. El día puede cambiar si manejas tu energía y sin querer tener el control sobre todo lo que suceda. No te conviene discutir ni entrar en polémicas.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Capricornio cuidá el bolsillo ya que hoy podría haber alteraciones económicas. En el terreno social, tendrás dificultades para abrirte a las relaciones con los demás, y te podrá algo inseguro. Finalmente, también podrías sentir una falta de acierto en los proyectos que quieres desarrollar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuario te espera un día difícil. Todos quieren tu opinión pero no malgastes tu energía. Utiliza tu ingenio y agilidad mental para tener aciertos en el terreno profesional. Tendrás que tener muy presente que con la lucha continua lograrás el éxito que deseas. A ser constante para abrazar la recompensa.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

¡Cuidado con los impulsos hoy, Piscis! Es posible que los problemas se presenten en el ámbito de tus relaciones sentimentales; si idealizas demasiado a tu pareja, luego te pegarás de lleno con la verdad. Pensá antes de darlo todo.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Descubrí tu horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según tu signo.

Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

Rating Cero

La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

El actor de 71 años sorprendió con sus dichos.

Francella reconoció el mal momento del cine y la TV en el país: "Hoy no hay trabajo, es la verdad"

El exparticipante de GH quedó envuelto en un hecho policial con su padre.

Gran Hermano: una grave denuncia sacude a la familia de Thiago Medina

Xavi, Emilia, Carlos Vives y Wisin en Telemundo en la presentación del adelanto de Somos más.
play

"Somos más": el himno latino para el Mundial 2026 que lanzaron Emilia Mernes, Xavi, Carlos Vives y Wisin

Las hijas de los artistas comparten nombre: ambas se llaman Margarita. 

Aseguran que Griselda Siciliani y Fito Páez tuvieron un romance secreto

Las versiones decían que la pareja se veía en el departamento de ella en Palermo.

Dante Spinetta salió al cruce de los rumores de noviazgo con Griselda Siciliani: "La última vez que la vi..."

últimas noticias

No hubo víctimas fatales en la sede diplomática.

Tensión en Medio Oriente: un dron impactó en el consulado de EEUU en Dubái

Hace 18 minutos
Bill Clinton tiene 79 años.

Bill Clinton reveló que Trump presumía de haber pasado "grandes momentos" junto a Epstein

Hace 25 minutos
Orlando Serapio fue encontrado en una cueva (izq.). Natalia Cruz, víctima del femicidio.

Dos hermanas fueron asesinadas por sus parejas y a uno de los femicidas lo encontraron escondido en una cueva

Hace 29 minutos
Martín Rappallini, presidente de la UIA.

La UIA pidió "respeto", pero reafirmó su "vocación de trabajar junto al Gobierno"

Hace 29 minutos
La conductora se deshizo de cada recuerdo de su vida con el futbolista.

El drástico gesto de Wanda Nara en su mansión de Italia que humilló a Mauro Icardi

Hace 30 minutos