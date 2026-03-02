Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 3 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Hoy te sentirás con energía y equilibrio físico, impulsado por la intensidad emocional hacia proyectos creativos. En lo familiar, disfrutarás momentos emocionantes junto a tu familia.

Tauro las pasiones pueden desbordarse; evita falsedad, traiciones y excesos. Si canalizas mal la energía, podrían surgir conflictos de pareja, económicos o excesos de confianza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy tu agilidad mental e intuición te permitirán descubrir lo oculto y evitar peligros. Si aprovechas esa energía de manera positiva, podrías lograr hallazgos importantes: presta atención a lo que dicen tus sueños.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer tendrás energía para impulsar cambios, especialmente en el área profesional. Con seguridad y confianza, darás pasos firmes en tus proyectos y tomarás decisiones rápidas y asertivas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy podrían surgir imprevistos familiares, pero tu energía creativa te ayudará a iniciar proyectos. Con intuición y control emocional, disfrutarás mejor de tus relaciones.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy podrías sentir que tu vida está llena de obstáculos, que todo se retrasa, pese a tus esfuerzos y que las personas del entorno se te oponen. La salida estará en trabajar con orden y decisión, utilizando el sexto sentido que tienes. Dalo todo por tus metas, Virgo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra podrías conocer hoy a una persona que te será fiel y leal, alguien que se convierta en un-a amigo-a de confianza; tal vez se trate de una persona de fuera o extranjera que traerá noticias importantes a tu vida. Deberás actuar con prudencia y discreción ante la información que recibas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio para hoy será aconsejable que utilices la discreción, porque deberás percibir y diferenciar sobre cosas que no serán obvias, aunque el intelecto que tienes te ayudará. También podrías tener que resolver conflictos económicos y sentimentales. Cierto sentimiento de liberación será ahora muy fuerte en ti.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sentirás que tu intuición será extrema, este aspecto será magnífico para tus relaciones y también para el trabajo. Sin embargo, Sagitario, el terreno económico podría ser una de tus mayores preocupaciones en este día; si es así, trata de controlar los gastos para reducirlos al mínimo indispensable.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En este día los traslados y viajes podrían ser importantes para tu futuro profesional o personal. Pero, ojo con los documentos: revísalos muy bien antes de firmarlos, porque si tienen errores, más adelante podrían causarte diferentes problemas que te retrasen.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuarianos hoy será un día en el que deberán mostrar madurez, pero sin comportarse de una forma demasiado severa con los demás. En el terreno familiar podrían producirse imprevistos en casa, e inquietudes en lo sentimental. Deberán aprovechar sus aspectos positivos para desarrollar proyectos para el futuro.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy tendrás predisposición a la riqueza, tanto material como emocional, pese a los obstáculos. Atenti porque algunos cambios laborales podrían darse, y todo lo positivo llegará si aprovechas tu creatividad y mente precisa.