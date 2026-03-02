2 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Descubrí tu horóscopo en salud

Descubrí tu horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este lunes 3 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.
Te puede interesar:

Horóscopo de hoy, lunes 2 de marzo

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Hoy te sentirás con energía y equilibrio físico, impulsado por la intensidad emocional hacia proyectos creativos. En lo familiar, disfrutarás momentos emocionantes junto a tu familia.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Tauro las pasiones pueden desbordarse; evita falsedad, traiciones y excesos. Si canalizas mal la energía, podrían surgir conflictos de pareja, económicos o excesos de confianza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Géminis hoy tu agilidad mental e intuición te permitirán descubrir lo oculto y evitar peligros. Si aprovechas esa energía de manera positiva, podrías lograr hallazgos importantes: presta atención a lo que dicen tus sueños.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Cáncer tendrás energía para impulsar cambios, especialmente en el área profesional. Con seguridad y confianza, darás pasos firmes en tus proyectos y tomarás decisiones rápidas y asertivas.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Leo hoy podrían surgir imprevistos familiares, pero tu energía creativa te ayudará a iniciar proyectos. Con intuición y control emocional, disfrutarás mejor de tus relaciones.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Hoy podrías sentir que tu vida está llena de obstáculos, que todo se retrasa, pese a tus esfuerzos y que las personas del entorno se te oponen. La salida estará en trabajar con orden y decisión, utilizando el sexto sentido que tienes. Dalo todo por tus metas, Virgo.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Libra podrías conocer hoy a una persona que te será fiel y leal, alguien que se convierta en un-a amigo-a de confianza; tal vez se trate de una persona de fuera o extranjera que traerá noticias importantes a tu vida. Deberás actuar con prudencia y discreción ante la información que recibas.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Escorpio para hoy será aconsejable que utilices la discreción, porque deberás percibir y diferenciar sobre cosas que no serán obvias, aunque el intelecto que tienes te ayudará. También podrías tener que resolver conflictos económicos y sentimentales. Cierto sentimiento de liberación será ahora muy fuerte en ti.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Sentirás que tu intuición será extrema, este aspecto será magnífico para tus relaciones y también para el trabajo. Sin embargo, Sagitario, el terreno económico podría ser una de tus mayores preocupaciones en este día; si es así, trata de controlar los gastos para reducirlos al mínimo indispensable.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

En este día los traslados y viajes podrían ser importantes para tu futuro profesional o personal. Pero, ojo con los documentos: revísalos muy bien antes de firmarlos, porque si tienen errores, más adelante podrían causarte diferentes problemas que te retrasen.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Acuarianos hoy será un día en el que deberán mostrar madurez, pero sin comportarse de una forma demasiado severa con los demás. En el terreno familiar podrían producirse imprevistos en casa, e inquietudes en lo sentimental. Deberán aprovechar sus aspectos positivos para desarrollar proyectos para el futuro.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hoy tendrás predisposición a la riqueza, tanto material como emocional, pese a los obstáculos. Atenti porque algunos cambios laborales podrían darse, y todo lo positivo llegará si aprovechas tu creatividad y mente precisa.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

Rating Cero

Marcelo Tinelli en Showmatch.

Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.
play

Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

Griselda Siciliani y Luciano Castro.
play

La reacción de Griselda Siciliani al alta ambulatoria de Luciano Castro: "No..."

El 0.01 % de los alumnos de la escuela Jooshin tiene el control de todo, pero un nuevo estudiante de intercambio bastante reservado podría abrir una grieta en ese mundo insondable, describe la sinopsis oficial.
play

Dos hermanos, un robo gigante y mucha acción: esta es la película de Netflix de la que todos hablan

Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

Lali visitó Gelatina y mostró el anillo de compromiso con Pedro Rosemblat

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Acusada”, “la vida de una reconocida ginecóloga se sale de control cuando serias acusaciones amenazan su carrera y su matrimonio, mientras su esposa busca descubrir la verdad.” 
play

Lo nuevo en Netflix: cuál es la trama de Acusada, la película hindú que está siendo lo más visto del momento

últimas noticias

El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata.

El Banco Central creó un instrumento para el débito de cuotas de forma inmediata: cómo funcionará

Hace 16 minutos
Marcelo Tinelli en Showmatch.

Tras su paso por el stream, Marcelo Tinelli regresará a la televisión de aire: "En mayo nos vemos sí o sí"

Hace 27 minutos
play
Daniela De Lucía en Gran Hermano 2026.

Video: así volvió a ingresar Daniela De Lucía a la casa de Gran Hermano 2026 tras la muerte de su padre

Hace 1 hora
Descubrí tu horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según tu signo.

Horóscopo de hoy, lunes 3 de marzo

Hace 1 hora
Las imágenes del ataque quedaron captadas por una cámara de seguridad del lugar. 

Brutal agresión en Pigüé: le pateó la cabeza al novio de su ex en plena calle y escapó

Hace 1 hora