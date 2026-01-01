1 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Venus en Capricornio: cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos

Es un período clave para formalizar vínculos, ordenar acuerdos o cerrar relaciones sin proyección.

Por
¿Cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos?

¿Cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos?

  • Venus en Capricornio impulsa vínculos basados en compromiso, estabilidad y responsabilidad emocional.
  • El tránsito favorece decisiones importantes en pareja: formalizar, ordenar o poner límites claros.
  • Las relaciones que no tienen bases sólidas pueden sentirse exigidas o entrar en revisión.
  • Se prioriza el amor práctico, demostrable y sostenido en el tiempo por sobre las promesas.

Venus entró en Capricornio el 24 de diciembre y marca un cambio de clima afectivo, vincular y financiero para todos. Se termina lo liviano y empieza una etapa donde el amor, el deseo y el dinero piden madurez, compromiso y hechos concretos. ¿Cómo impacta este tránsito en el amor y las relaciones de todos los signos?

Jimena La Torre tiró las cartas y predijo el 2026 para los doce signos. 
Te puede interesar:

Jimena La Torre predijo lo que se viene: "El 2026 es el año de los signos de fuego"

El planeta del amor en el signo del cabrito no promete rápido: construye y habla de vínculos que se sostienen en el tiempo, acuerdos claros, límites sanos y decisiones realistas. Menos palabras, más acciones.

Con el Sol, Venus y Marte transitando Capricornio, el cierre del año y el inicio del nuevo ciclo vienen marcados por decisiones maduras, límites claros y vínculos que se ponen a prueba. Este combo astral intensifica la necesidad de compromiso, coherencia emocional y acciones concretas en el amor para todos los signos.

capricornio

Impacto de Venus en Capricornio signo por signo

Aries

  • Bajás un cambio en lo afectivo. Se activan temas de estatus, metas y relaciones que acompañen tu crecimiento. Atracción por personas sólidas o con autoridad.

Tauro

  • Etapa ideal para formalizar, proyectar viajes o compromisos a largo plazo. El amor se vuelve una inversión emocional consciente.

Géminis

  • Se profundizan los vínculos. Venus toca temas de intimidad, confianza y acuerdos económicos. Menos juego, más verdad.

Cáncer

  • Venus enfrente tuyo: momento clave para definir relaciones. O se ordenan, o se enfrían. Se buscan parejas confiables y con rumbo.

Leo

  • El amor pasa por los hechos cotidianos. Se activan temas de rutinas, trabajo compartido y cuidado mutuo. Menos drama, más constancia.

Virgo

  • Tránsito muy favorable. Venus en Capricornio te propone vínculos estables, disfrute simple y proyectos creativos concretos.

Libra

  • Tiempo de revisar la base emocional. El foco está en el hogar, la familia y la seguridad afectiva. Se construye desde lo íntimo.

Escorpio

  • Las palabras pesan. Se favorecen conversaciones serias, acuerdos claros y decisiones conscientes en vínculos y dinero.

Sagitario

  • Venus ordena el deseo y los gastos. Se buscan relaciones que sumen valor y una administración más madura de los recursos.

Capricornio

  • Venus en tu signo te vuelve magnético/a pero selectivo/a. Elegís mejor, ponés límites y atraés vínculos que respetan tu tiempo y tu proceso.

Acuario

  • Etapa introspectiva. Amores discretos, cierres pendientes o vínculos que se revisan en silencio antes de tomar decisiones.

Piscis

Se activa la vida social con otro filtro: menos cantidad, más calidad. Amistades y vínculos con proyección real.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 1 de enero de 2026

Es una energía ideal para despedir el año sin apuro, haciendo espacio a lo que sí queremos llevar al futuro.

La Luna en Tauro baja el telón del año: qué se acomoda para cada signo

Horóscopo de hoy, martes 30 de diciembre.

Horóscopo de hoy, martes 30 de diciembre

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 29 de diciembre

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 28 de diciembre

A veces, cerrar el año no es hacer balance, sino hacer silencio interno.

Antes de que termine 2025: el ritual con la Luna en Géminis que libera la mente

Rating Cero

Dentro de las más esperadas se encuentran La odisea, Marty Supreme y Avengers: Doomsday.

Terror, amor, superhéroes y secuelas esperadísimas: los mejores estrenos de películas de 2026

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán. 

La impresionante transformación de Griselda Siciliani para interpretar a Moria Casán en su biopic

En este momento, ya está disponible una producción de aventuras que no te podés perder, se trata de Pokemón: Detective Pikachu, un entretenimiento garantizado para disfrutar desde la comodidad de tu casa.
play

Pokémon: Detective Pikachu llegó a Netflix y ya es de lo más visto: como es la curiosa historia

Ahora, llegó a la gran N roja, un estreno estadounidense de 2003, se trata de Pequeñas grandes amigas, la película que está siendo todo un éxito en este sitio web y atrapó un montón de televidentes. 
play

De qué se trata Pequeñas grandes amigas, la película de los 2000 que llegó a Netflix y está siendo cada vez más vista

Residente y J Balvin juntos en una foto con un mensaje de reconciliación. 

J Balvin y Residente confirmaron su reconciliación: "Al final, siempre la razón la tiene el tiempo"

Andy Chango tuvo un 2025 con muchas repercusiones por su paso en MasterChef Celebrity.

Andy Chango reveló que aun vive con su expareja: "No nos da para pagar dos alquileres"

últimas noticias

Zohran Mamdani asumió al frente de Nueva York.

Mamdani asumió como alcalde de Nueva York y juró sobre el Corán

Hace 28 minutos
Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Hace 39 minutos
Nuevamente fueron noticia los heridos por uso indebido de pirotecnia en Año Nuevo.

Subió el número de heridos por pirotecnia en la Ciudad de Buenos Aires: fueron más de 20 en Año Nuevo

Hace 44 minutos
Nació el primer bebé de 2026 en Argentina.

El primer bebé de 2026 en Argentina: en qué provincia nació y cómo se llama

Hace 1 hora
Más de 10.000 siguen sin luz en el AMBA.

Cortes de luz en el AMBA: más de 10.000 usuarios continúan sin servicio

Hace 1 hora