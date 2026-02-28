Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 1 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo: cómo impacta en todos los signos

(21 de marzo al 20 de abril)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Mejora el nivel de sus ingresos. Ambiente de trabajo cordial. Salud magnífica, salga a divertirse.

(21 de abril al 21 de mayo)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Magnífico momento para el amor. Día óptimo en el aspecto económico. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.