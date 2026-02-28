28 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

C5N

Conocé lo que te depara el horóscopo para este domingo 1 de marzo de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo
Te puede interesar:

Marte entra en Piscis el 2 de marzo y cambia el pulso del deseo: cómo impacta en todos los signos

Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Deje de sufrir por unos celos infundados. Mejora el nivel de sus ingresos. Ambiente de trabajo cordial. Salud magnífica, salga a divertirse.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Se desencantará de la persona que le interesaba. Ese inesperado gasto le reportará grandes satisfacciones. No pierda tiempo discutiendo asuntos laborales. Tendencia a sufrir mareos y dolores de espalda leves.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Esa persona afín podría convertirse en su pareja ideal. Su economía se ve favorecida con un dinero inesperado. Sobresaldrá por encima de sus compañeros de trabajo. Modere la dosis de tabaco, puede tener afonía.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

No deje que la melancolía se adueñe de usted. Las decisiones de otros le reportarán beneficios. No se estanque, acepte esa nueva propuesta laboral. Su organismo le agradecerá que haga ejercicio suave.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Borrón y cuenta nueva a los pasados fracasos amorosos. Su economía está en un buen momento, invierta. No se precipite con las ofertas de trabajo. Las molestias lumbares pueden deberse a malas posturas.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La base de una buena economía es el control. Una nueva etapa laboral le encontrará preparado. Deje de lado los hábitos que perjudican su salud.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Será objeto de envidias por lo bien que le va en amores. Por fin puede ahorrar ya que tiene sus deudas saldadas. Esfuércese para sacar ese trabajo adelante. Utilice su energía sabiamente, hoy la necesitará.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Magnífico momento para el amor. Día óptimo en el aspecto económico. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Dé el primer paso para arreglar su relación. Controle el deseo consumista que le perseguirá todo el día. Todas las gestiones laborales que haga serán un éxito. Trasnochar tanto no le viene bien.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Momento para afianzar su relación de pareja. Puede tener alguna sorpresa económica agradable. Buena suerte en ese nuevo proyecto profesional. Jornada propicia para comenzar alguna actividad física.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con la Luna en Leo, los signos de fuego llevan ventaja energética. Aries, Leo y Sagitario estarán especialmente intensos, expresivos y románticos.

La Luna en Leo antes del eclipse en Virgo sacude emociones: los signos más apasionados bajo esta energía

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Enterate que depara para tu signo en cuestiones de dinero, amor y trabajo.

Horóscopo de hoy, viernes 27 de febrero

El eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo habla de un evento que activa temas de orden, salud, rutinas y organización

Eclipse de Luna Llena en Virgo del 3 de marzo: cómo impacta en todos los signos

Enterate qué le depara a tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 26 de febrero

La clave está en equilibrar razón e intuición: decir lo que sentís, pero asegurándote de que el mensaje sea claro, honesto y consciente.

La Luna en Géminis hoy: cuáles son los signos que lo expresan todo

Rating Cero

Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.
play

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

La actriz protagonizó un fuerte cruce que duró más de 20 minutos y donde tuvo que intervenir la policía.

"Estaba sacada": una famosa humorista enfureció tras un violento choque en plena avenida

La serie de Fórmula 1 que es furor en Netflix.
play

Esta famosa serie deportiva tiene una nueva temporada en Netflix y ya alcanzó lo más visto: cuál es

La nueva entrega de la docuserie de Netflix, que se estrenó el 27 de febrero, está centrada en la temporada 2025 de la Fórmula 1 y muestra, una vez más, el detrás de escena de las decisiones deportivas, políticas y humanas que atraviesan a la categoría.
play

Formula 1: Drive to Survive llega con su nueva temporada a Netflix: ¿aparece Colapinto?

La actriz hizo estas declaraciones en España donde recibió el Premio Goya Internacional.

Susan Sarandon denunció que está "cancelada" en Hollywood

últimas noticias

Así quedó el auto de Baltazar Leguizamón tras el choque en la Nascar.

El impactante choque del argentino Baltazar Leguizamón en su debut en Nascar

Hace 28 minutos
play
Con este premio, la directora se ubicó entre las referentes del cine regional.

"La ultraderecha vino a destruirlo todo": el duro mensaje de Dolores Fonzi tras ganar el Goya

Hace 41 minutos
Enterate qué depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 1 de marzo

Hace 1 hora
La chilena insultó sin piedad a la ex GH 2011, que no dudó en hacerle un boicot.

¡Guerra en Gran Hermano! Pincoya y Solange se cruzaron a los gritos: "Puta y barata"

Hace 1 hora
Boca Juniors buscará volver al triunfo en su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras el empate ante Gimnasia de Mendoza

Hace 1 hora