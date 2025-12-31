Jimena La Torre predijo lo que se viene: "El 2026 es el año de los signos de fuego" La astróloga aseguró que los próximos 365 días serán bueno para trabajar la autoestima y, además, mencionó lo que le deparará a las personas en temas emocionales, económicos, laborales y de salud. Por + Seguir en







Jimena La Torre tiró las cartas y predijo el 2026 para los doce signos. Redes Sociales

Jimena La Torre, reconocida astróloga argentina, quien también trabaja en los medios y publica libros sobre el horóscopo anual desde el año 2012, hizo un análisis, signo por signo, y aseguró que "Hay una pelea entre Sagitario y Leo por cuál es el mejor".





La experimentada tarotista estuvo presente en el último programa del año de Right Now, conducido por Julieta Camaño en C5N y habló de lo que deparará el año 2026 a todos los signos del zodíaco, según lo que auguraron sus cartas.

El horóscopo 2026: las predicciones Jimena La Torre Aries (21 marzo - 19 abril): recuperarán la energía de ser líderes. En 2025 no pudo, pero en 2026 retomarán esa cualidad. Revalorizarán los pilares. Será un buen año para los emprendimientos.

recuperarán la energía de ser líderes. En 2025 no pudo, pero en 2026 retomarán esa cualidad. Revalorizarán los pilares. Será un buen año para los emprendimientos. Tauro (20 abril - 20 mayo) : este año deberá ir con tranquilidad para dominar cada paso, sin dejar de avanzar. Muy buen año en la salud y las planificaciones a largo plazo.

: este año deberá ir con tranquilidad para dominar cada paso, sin dejar de avanzar. Muy buen año en la salud y las planificaciones a largo plazo. Géminis (21 mayo - 20 junio) : un año para el amor y para la familia. Van a entender que solos no pueden, van a necesitar de otros. Atentos a los amantes, porque serán muchos.

: un año para el amor y para la familia. Van a entender que solos no pueden, van a necesitar de otros. Atentos a los amantes, porque serán muchos. Cáncer (21 junio - 22 julio) : Es el signo de la Argentina, patriota. Seguirán el camino que ya funciona. Será buen momento para avanzar con lo que ya empezaron en 2025. El 2026 será un buen año para acompañar a los suyos.

: Es el signo de la Argentina, patriota. Seguirán el camino que ya funciona. Será buen momento para avanzar con lo que ya empezaron en 2025. El 2026 será un buen año para acompañar a los suyos. Leo (23 julio - 22 agosto) : estarán bien en la relación con el trabajo y el amor. En la comunicación también les irá muy bien, por lo que tendrán una base para crecer y ser productivo. Tendrán muy claro el panorama.

: estarán bien en la relación con el trabajo y el amor. En la comunicación también les irá muy bien, por lo que tendrán una base para crecer y ser productivo. Tendrán muy claro el panorama. Virgo (23 agosto - 22 sep) : estarán dedicados a la familia, al trabajo de a dos, a apoyar proyectos de otros. Serán personas que darán mucho de sí a los demás.

: estarán dedicados a la familia, al trabajo de a dos, a apoyar proyectos de otros. Serán personas que darán mucho de sí a los demás. Libra (23 sep - 22 oct) : les irá muy bien en el rol de líderes, se podrán ocupar de todo. Podrán emprender, tener familia, casarse: proyectos grandes.

: les irá muy bien en el rol de líderes, se podrán ocupar de todo. Podrán emprender, tener familia, casarse: proyectos grandes. Escorpio (23 oct - 21 nov): abrirá las puertas del amor. Después de algunos años un poco oscuros, el 2026 tendrá lugar para avanzar con ideas que empezaron a gestarse en 2025.

abrirá las puertas del amor. Después de algunos años un poco oscuros, el 2026 tendrá lugar para avanzar con ideas que empezaron a gestarse en 2025. Sagitario (22 nov - 21 dic): tendrá la mente abierta a nuevas y distintas oportunidades. El 2026 es el año para retomar sueños y metas pendientes. Serán un signo inspirador para otros.

tendrá la mente abierta a nuevas y distintas oportunidades. El 2026 es el año para retomar sueños y metas pendientes. Serán un signo inspirador para otros. Capricornio (22 dic - 19 enero): se animará a empezar todo de nuevo. Tiempo de limpieza de espacios y venta de recursos. Es tiempo de "soltar" aunque cueste.

se animará a empezar todo de nuevo. Tiempo de limpieza de espacios y venta de recursos. Es tiempo de "soltar" aunque cueste. Acuario (20 enero - 18 febrero): será un año para guiar, ayudar y enseñar. Delegará y será faro para otros. Año muy bueno para las ganancias, pero también para la espiritualidad y lo profundo.

será un año para guiar, ayudar y enseñar. Delegará y será faro para otros. Año muy bueno para las ganancias, pero también para la espiritualidad y lo profundo. Piscis (19 febrero - 20 marzo): será un año de justicia. Será un año de logros: firma de contratos, compra, venta, etc. Deberá procurar que todo esté ordenado, de lo contrario podrá perder algo en el camino. Jimena La Torre hizo una reflexión final en la que concluyó: "Encuentren eso que sienten como motor para la creatividad para lo que quieran lograr. Este año ayudará a concretarlo ya que es la suma de 2026 da 1".

"La paz mundial no es tan fácil cuando Júpiter transita signos de agua y fuego. Pero si, en la segunda parte del año, puede aparecer una figura que ponga un cierre al desorden en el mundo", cerró la astróloga.