Horóscopo de hoy, sábado 28 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate qué deparan los astros para tu signo.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este sábado 28 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La energía pisciana potencia la creatividad, la espiritualidad y la conexión emocional.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Su vida afectiva va a cobrar un gran protagonismo. El nuevo puesto de trabajo le reporta mayores beneficios. Ciertas trabas laborales, no deben preocuparle. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Está a punto de resolver sus problemas sentimentales. Puede surgir alguna discusión doméstica por culpa del dinero. Aporte un toque personal a los proyectos de su empresa. En su dieta diaria, tenga en cuenta las vitaminas.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

No aceptará de buen grado las críticas de sus seres queridos. Va a tener muchos gastos pero su economía no sufrirá. Es un buen momento para cambiar de trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Gran satisfacción porque se consolida su relación. Hágale un préstamo a ese amigo que se lo ha solicitado. Sus superiores le ofrecerán un proyecto que le encantará. Bastante bien de salud, pero debería hacer más ejercicio.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Quiera y déjese querer. La felicidad no está solo en las cosas materiales. Haga saber a los que le rodean lo que piensa del trabajo. Su organismo funciona como un reloj, felicidades.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Sorprenda a su pareja con algo original. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. Vaya dispuesto a hablar de sus proyectos laborales. Hoy estará lleno de vitalidad.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La suerte le sonríe en el terreno del corazón. En los asuntos de dinero, trate de buscar buenos asesores. No sea tan reacio al trabajo en equipo. La parte más delicada de su organismo será el estómago.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Exponga a su pareja lo que necesita. Déjese aconsejar por expertos en economía. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Hable con su pareja para subsanar agravios y rencores. Su facilidad para hacer dinero le permitirá algún capricho. La oferta laboral que le van a hacer es muy interesante. El nerviosismo dominará su conducta.

